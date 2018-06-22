Pegasus'un teknik eğitim kalitesi, Avrupa standartlarında tescillendi

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları, nitelikli bakım personeline verdiği eğitimin kalitesini EASA Part-147 onayı ile tescillendirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, havayolu sektöründe emniyetli uçuşun ilk adımını kaliteli bakım, kaliteli bakımın ilk koşulunu da nitelikli personel olarak tanımlayan Pegasus, çok önemli bir başarıya imza atarak nitelikli bakım personeline verdiği eğitimin kalitesini EASA Part-147 onayı ile tescillendirdi.

EASA.147.0146 nolu Part-147 Bakım Eğitim Organizasyonu onayı, verilen eğitimin Avrupa Birliği standartlarında olduğunu belgeliyor. Söz konusu belgeyle birlikte Pegasus tarafından verilen uçak bakım tip eğitimleri dünya çapında geçerlilik kazanmış oluyor.

6 ay gibi kısa bir sürede bu yetkiyi alan Pegasus'un, Airbus A318/A319/A320/A321 (CFM56), Airbus A319/A320/A321 (CFM LEAP-1A) ve B737-600/700/800/900 (CFM56) uçak bakım tip eğitimlerini vermeye yetkisi bulunuyor.

