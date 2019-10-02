FİNANS

Pekcan: "Eylül ayında ithalatımız, yüzde 0,15 artışla 16 milyar 961 milyon dolar olmuştur."

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2019 11:57 | Son Güncelleme

Pekcan: "Eylül ayında ithalatımız, yüzde 0,15 artışla 16 milyar 961 milyon dolar olmuştur."


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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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