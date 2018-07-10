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Pekcan, görevi Tüfenkci'den devraldı

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 20:19 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Türkiye'yi 2023 hedeflerine taşımak için iş insanları olarak özveriyle çalışacağız" - "Dünyada ekonomiler içe kapanık bir dönem yaşarken, bu duvarları aşarak daha fazla ihracat yapacağız" - Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - "Arkadaşlarımızla beraber atacağınız adımlar Türkiye'nin gelişmesine ivme kazandıracak"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile oluşturulan Ticaret Bakanlığı görevine getirilen Ruhsar Pekcan, görevi eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'den devraldı.

Pekcan, Ekonomi Bakanlığında gerçekleştirilen devir teslim töreninin ardından, Gümrük ve Ticaret Bakanlığında düzenlenen törene katıldı.

Törende, TOBB Başkan Yardımcısı Faik Yavuz, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ın yanı sıra üst düzey bürokratlar, kadın girişimciler, ve Bakanlık çalışanları da hazır bulundu.

Pekcan, burada yaptığı konuşmada, öncelikle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kendisini bu göreve layık gördüğü için teşekkür etti.

Türkiye'yi 2023 hedeflerine taşımak için iş insanları olarak özveriyle çalışacaklarını vurgulayan Pekcan, "Çalışmalarımızla inşallah bu teveccühe layık olacağız ve bir kadın olarak daha fazla gayret göstereceğiz. Dünyada ekonomiler içe kapanık bir dönem yaşarken, bu duvarları aşarak daha fazla ihracat yapacağız. Şartlarımızı daha fazla zorlayacağız. Gümrük işlemlerinin de en doğru, en titiz, en hassas ve en hızlı şekilde yapılması için üstün gayret sarf etmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı olarak gümrük kapılarının modernizasyonu konusunda yapılan çalışmaları yakından takip ettiğine işaret ederek, söz konusu çalışmaların artarak devam edeceğini ve komşu ülkelerde örnek projelerin hayata geçirilebileğini söyledi.

Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının birleşmesiyle çok büyük bir aile oluştuğuna dikkati çeken Pekcan, "Ümit ediyorum bu büyük aile uyum içinde, özveriyle başarılı bir birliktelik oluşturacak. Sizlerden 2023 hedeflerine ulaşmada gayretlerinizi ve titiz çalışmalarınızı bekliyorum. Sayın Bakanımıza ülkemiz ekonomisine katkılarından ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

- "Çıtayı çok daha yükseklere taşıyacağınıza eminiz"

Bakan Tüfenkci ise bakanlığının yeni sistemle Türkiye'nin ekonomisini şaha kaldıracak, ticaretini büyütecek, gümrüklerde yapılacak işlemlerle ihracatı ve istihdamı artıracak önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sayın Bakanımız, evinize hoş geldiniz. Dinamizminizle ve katacağınız katma değerle çıtayı çok daha yükseklere taşıyacağınıza eminiz. Bu birleşmeyle çok güçlü bir bakanlık yapısı oluştu, beklentiler de yükseldi. Yeni sistemle girdiğimiz bu yolda, arkadaşlarımızla beraber atacağınız adımlar Türkiye'nin gelişmesine ivme kazandıracak. Bizler de sizin her daim destekçiniz olacağız."

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