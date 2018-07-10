Pekcan, görevi Tüfenkci'den devraldı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile oluşturulan Ticaret Bakanlığı görevine getirilen Ruhsar Pekcan, görevi eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'den devraldı.

Pekcan, Ekonomi Bakanlığında gerçekleştirilen devir teslim töreninin ardından, Gümrük ve Ticaret Bakanlığında düzenlenen törene katıldı.

Törende, TOBB Başkan Yardımcısı Faik Yavuz, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ın yanı sıra üst düzey bürokratlar, kadın girişimciler, ve Bakanlık çalışanları da hazır bulundu.

Pekcan, burada yaptığı konuşmada, öncelikle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kendisini bu göreve layık gördüğü için teşekkür etti.

Türkiye'yi 2023 hedeflerine taşımak için iş insanları olarak özveriyle çalışacaklarını vurgulayan Pekcan, "Çalışmalarımızla inşallah bu teveccühe layık olacağız ve bir kadın olarak daha fazla gayret göstereceğiz. Dünyada ekonomiler içe kapanık bir dönem yaşarken, bu duvarları aşarak daha fazla ihracat yapacağız. Şartlarımızı daha fazla zorlayacağız. Gümrük işlemlerinin de en doğru, en titiz, en hassas ve en hızlı şekilde yapılması için üstün gayret sarf etmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.