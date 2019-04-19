FİNANS

"Pekin'de küçük bir Türkiye turu yaptırmayı hedefliyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 19.04.2019 10:17 | Son Güncelleme

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur: - "Pekin EXPO 2019'daki Türk pavyonunu ziyaretçiler için cazibe merkezi olacak şekilde tasarladık. Pekin'de küçük bir Türkiye turu yaptırmayı hedefliyoruz" - "Ülke pavyonumuz, Türkiye tarihinin ve coğrafi zenginliklerinin ulaştığı kültür ve medeniyet seviyesinin bir yansıması olarak tasarlandı" - "Pekin'de bu pavyonumuzda kendinizi Türkiye'de hissedebileceğiniz güzel bir atmosfer yaratıldı. Pavyonumuzun her köşesinde, ülkemizin doğal güzelliklerinin yanı sıra, yöresel lezzetlerimiz tanıtılacak, geleneksel halk sanatlarımıza ilişkin tanıtım fırsatı sunulacak" - "EXPO kapsamında, Türk mücevherinden tekstiline, zeytinyağından gül suyuna, fındığımızdan baharatlarımıza, özetle, gururla Türk malı olan tüm ürünlerimize ilişkin bir tanıtım kampanyasını da yürütüyor olacağız" - Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen: - "EXPO sayesinde, ülkemizin ekonomik potansiyelini ve kültürel zenginliğini Çin'e en etkili şekilde tanıtma şansına erişeceğiz"

PEKİN (AA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur, "Pekin EXPO 2019'daki Türkiye pavyonunu ziyaretçiler için cazibe merkezi olacak şekilde tasarladık. Pekin'de küçük bir Türkiye turu yaptırmayı hedefliyoruz. Ülke pavyonumuz, Türkiye tarihinin ve coğrafi zenginliklerinin ulaştığı kültür ve medeniyet seviyesinin bir yansıması olarak tasarlandı." dedi.

Türkiye, 100'ün üzerinde ülke ve uluslararası kuruluşun iştiraki ile 16 milyon ziyaretçinin beklendiği, Çin'de düzenlenecek "21'inci Bahçecilik/Botanik EXPO"suna katılım sağlayacak.

Çin'in başkenti Pekin'de, "Yeşil Yaşa, Daha İyi Yaşa" teması ile 29 Nisan-7 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenecek EXPO 2019'a Türkiye'nin katılım detayları, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur'un katılımıyla Pekin'de düzenlenen toplantıda Çin ve Türk basını ile paylaşıldı.

Çin basınından yoğun ilgi gören toplantıda, EXPO 2019 kapsamında Türk kültürel ögelerini milyonlarca ziyaretçiye yakından gösterecek olan Türkiye pavyonunun maketi ve tanıtım filmi katılımcılarla paylaşıldı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyanın önde gelen yatırım ve ticaret üslerinden biri olduğunu belirterek, ekonominin yanı sıra Türkiye'nin doğal güzellikleri ile oldukça zengin bir ülke olduğuna işaret etti.

Ticari amaçlardan uzak, fikirlerin, kültürlerin, dünyanın geleceği için projelerin konuşulup sergilendiği EXPO'ların uluslararası toplumlar için iş birliği fırsatı barındırdığına dikkati çeken Batur, şunları kaydetti:

"Daha yaşanabilir, yeşil bir doğa için üstlendiğimiz sorumluluğa dair yürüttüğümüz çalışmaları paylaşmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti olarak, bu organizasyonda güçlü şekilde yerimizi aldık. Ülkemiz gerek Cumhuriyet gerekse Osmanlı döneminde, dünya sergilerinin çok önemli bir katılımcısı olmuştur. EXPO 2019'a üstün bir çabayla hazırlandık, organizasyona ülkemiz 2 bin 400 metrekarelik alanla, en büyük pavyonlardan biri ile katılım sağlıyor. Ülke pavyonumuz, Türkiye tarihinin ve coğrafi zenginliklerinin ulaştığı kültür ve medeniyet seviyesinin bir yansıması olarak tasarlandı.

Pekin'de bu pavyonumuzda kendinizi Türkiye'de hissedebileceğiniz güzel bir atmosfer yaratıldı. Pavyonumuzun her köşesinde, ülkemizin doğal güzelliklerinin yanı sıra, yöresel lezzetlerimiz tanıtılacak, geleneksel halk sanatlarımıza ilişkin tanıtım fırsatı sunulacak. İki ülke arasındaki derin dostluğu ve yoğun kültürel iletişimi artırma gayretimiz Çinli dostlarımız nezdinde de takdirle karşılandı, pavyonumuz EXPO idaresi tarafından beğeniyle karşılandı ve kalıcı sergiye dönüştürülmesi talebi iletildi."

Söz konusu yapının EXPO süresi sonunda kalıcı olarak bırakılacağını dile getiren Batur, Türkiye pavyonunun ziyaretçiler için cazibe merkezi olacak şekilde tasarlandığını anlattı.

- "Türkiye pavyonunda, ülkemizin eşsiz coğrafyasının minik bir kopyası yaratıldı"

Batur, EXPO'daki Türkiye pavyonuna ilişkin şu bilgileri verdi:

"Pekin'de küçük bir Türkiye turu yaptırmayı hedefliyoruz. Girişimizde ziyaretçilerimizi termal suların oluşturduğu, doğa şaheseri olan Pamukkale travertenleri ile karşılıyoruz. Türk bahçe kültürünü, Osmanlı esintisi ile görkemli bir şekilde Has Bahçemizde sizlerle buluşturmayı hedefliyoruz. Ülkemize has kıraathanelerimizde, geleneksel Türk lezzetleri ile sizleri ağırlayacağız.

Anadolu'nun 7 renk çeşitliliğinin yansıması geleneksel evlerimizi, Türkiye'nin zengin doğası ile bütünleştirerek sunduğumuz, 7 bölgemizden 7 mimari eserle ülkemizin eşsiz şehirlerinde yolculuğa çıkaracağız. Yine EXPO kapsamında, Türk mücevherinden tekstiline, zeytinyağından gül suyuna, fındığımızdan baharatlarımıza, özetle, gururla Türk malı olan tüm ürünlerimize ilişkin bir tanıtım kampanyasını da yürütüyor olacağız."

Batur, 6 ay boyunca her yörenin öne çıkan ürünlerinin tanıtımının da yapılacağına işaret ederek, Türkiye pavyonunda, ülkenin eşsiz coğrafyasının minik bir kopyasının yaratıldığını dile getirdi.

- "EXPO'da Türk Milli Günü; 1 Temmuz "

Başta Çinliler olmak üzere tüm katılımcılara ulaşmak için çalıştıklarını dile getiren Batur, EXPO'da Türkiye'nin "Milli Günü"nün 1 Temmuz olduğunu bildirdi.

Batur, bu kapsamda da hazırlıkların sürdüğüne dikkati çekerek, "Hazırlıklarımızı ziyaretçilerimize bir Türk Bayramı yaşatacak şekilde tasarladık. Umuyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile de şereflendirecekleri bu milli günümüzde, Türk lezzetlerinin dağıtımı, halk oyunları gösterimi, geleneksel sanatlarımızın icrası ve semazen gösterisi gibi özel bazı etkinliklerimiz olacak. Milyonlarca ziyaretçinin, yıllarca aklından çıkmayacak bir Türkiye algısını oluşturma hedefindeyiz." ifadelerini kullandı.

- "Türk bahçesi, Pekin'de en çok ziyaret edilenlerden biri olacak"

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Pekin EXPO 2019'un bu sene Çin'de düzenlenen en önemli etkinliklerden biri olduğunu belirterek, EXPO organizasyonlarının, ülkelerin başarı hikayelerini, gelecek hayallerini dünya kamuoyuna duyurmak açısından önemli olduğunu söyledi.

Pekin EXPO 2019'un, Türkiye'nin Çin ilişkilerine verdiği önem ve önceliği sergilemek açısından önemli fırsat barındırdığına işaret eden Önen, şunları söyledi:

"EXPO'ya güçlü katılımımızdan da göreceğiniz üzere Türkiye, bu fırsatı layıkıyla değerlendirmeye başlamıştır. EXPO sayesinde, ülkemizin ekonomik potansiyelini ve kültürel zenginliğini Çin'e en etkili şekilde tanıtma şansına erişeceğiz. Büyükelçiliğimizin çalışmaları kapsamında, geride bıraktığımız 1,5 yıl süre zarfında Türkiye-Çin ikili ilişkilerini ileriye taşıma noktasında önemli ivme kazandık. 2018 yılı karşılıklı ziyaretler bakımından rekor kırdığımız bir yıl oldu. Bu ziyaretler sayesinde iki ülke iş birliği gündemi zenginleşti ve Türkiye-Çin ilişkilerini ilerletmek için başarmamız gerekenlere dair net bir tablo ortaya çıktı."

Ziyaretlerin sadece devlet yetkilileri ile sınırlı kalmadığına işarete den Önen, 2018 yılında Türkiye'yi ziyaret eden Çinli turist sayısının 400 bini aştığını aktardı.

Turizm sektörünün gelişmesi için, başta iki ülke arasındaki direkt uçuşlar olmak üzere çalışmalara devam edeceklerini bildiren Önen, Çinli katılımcıları EXPO'daki Türkiye pavyonuna davet ederek, "Pekin EXPO 2019'da eminim Türk bahçesi en çok beğenecekleriniz arasında ilk sıralarda yer alacak, en çok ziyaret edilenlerden biri olacak." dedi.

- "İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz"

Ticaret Bakanlığı Expo Komiseri Tarık Sönmez de açılışa sayılı günler kaldığını anımsatarak, 6 ay süresince Türkiye'nin en iyi şekilde tanıtılacağını söyledi.

Pekin'i ziyaret edecek ihracatçılarla birlikte Çinli muhatapları bir araya getirecek bir iş forumu da düzenleme amacında olduklarını bildiren Sönmez, "Böylece iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Alanımızı, çok yönlü etkinlikler ve eğlenceli aktiviteler ile canlı, sıcak bir sergi alanı olarak tasarladık. Ülkemizin kültürü, yerel tatları, tarihi, coğrafi özellikleri ve ekonomik ve ticari potansiyelini tanıtmak için, Çinli ziyaretçilerimiz başta olmak üzere tüm uluslararası katılımcılara ulaşmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tanıtım toplantısı kapsamında dünyaca ünlü Türk perküsyon sanatçısı Burhan Öçal ve ekibi de mini bir konser verdi.

PARTNER En çok onlara yakışıyormuş! En çok onlara yakışıyormuş!
ING Bank ve TİM’den ihracatçıları destekleyecek iş birliğiING Bank ve TİM’den ihracatçıları destekleyecek iş birliği
İş Bankası Rusya’nın ulusal ödeme sistemi Mir’i kabul ediyorİş Bankası Rusya’nın ulusal ödeme sistemi Mir’i kabul ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
EXPO 2019 Pekin Ticaret Bakanlığı Expo Komiseri Tarık Sönmez

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

Otomotiv devi üretim kesintisine gidiyor

Otomotiv devi üretim kesintisine gidiyor

İlçe ilçe İstanbul Havalimanı taksi ücretleri...

İlçe ilçe İstanbul Havalimanı taksi ücretleri...

Rekor kırdı! Yüzde 47'lik artış

Rekor kırdı! Yüzde 47'lik artış

Ferarri'den esinlenip 20 yılda tasarladı

Ferarri'den esinlenip 20 yılda tasarladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Turizmciler istihdama çözüm bekliyor

Turizmciler istihdama çözüm bekliyor

Kasaplardan et ve tavuk zammı tepkisi

Kasaplardan et ve tavuk zammı tepkisi

Kapanan küçük işletme sayısı Mart'ta yıllık yüzde 27.46 arttı

Kapanan küçük işletme sayısı Mart'ta yıllık yüzde 27.46 arttı

Patateste 2017-18'de yeterlilik yüzde 103.5 düzeyindeydi

Patateste 2017-18'de yeterlilik yüzde 103.5 düzeyindeydi

ING Bank ve TİM’den ihracatçıları destekleyecek iş birliği

ING Bank ve TİM’den ihracatçıları destekleyecek iş birliği

İş Bankası Rusya’nın ulusal ödeme sistemi Mir’i kabul ediyor

İş Bankası Rusya’nın ulusal ödeme sistemi Mir’i kabul ediyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.