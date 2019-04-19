PEKİN (AA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur, "Pekin EXPO 2019'daki Türkiye pavyonunu ziyaretçiler için cazibe merkezi olacak şekilde tasarladık. Pekin'de küçük bir Türkiye turu yaptırmayı hedefliyoruz. Ülke pavyonumuz, Türkiye tarihinin ve coğrafi zenginliklerinin ulaştığı kültür ve medeniyet seviyesinin bir yansıması olarak tasarlandı." dedi. Türkiye, 100'ün üzerinde ülke ve uluslararası kuruluşun iştiraki ile 16 milyon ziyaretçinin beklendiği, Çin'de düzenlenecek "21'inci Bahçecilik/Botanik EXPO"suna katılım sağlayacak. Çin'in başkenti Pekin'de, "Yeşil Yaşa, Daha İyi Yaşa" teması ile 29 Nisan-7 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenecek EXPO 2019'a Türkiye'nin katılım detayları, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur'un katılımıyla Pekin'de düzenlenen toplantıda Çin ve Türk basını ile paylaşıldı. Çin basınından yoğun ilgi gören toplantıda, EXPO 2019 kapsamında Türk kültürel ögelerini milyonlarca ziyaretçiye yakından gösterecek olan Türkiye pavyonunun maketi ve tanıtım filmi katılımcılarla paylaşıldı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyanın önde gelen yatırım ve ticaret üslerinden biri olduğunu belirterek, ekonominin yanı sıra Türkiye'nin doğal güzellikleri ile oldukça zengin bir ülke olduğuna işaret etti. Ticari amaçlardan uzak, fikirlerin, kültürlerin, dünyanın geleceği için projelerin konuşulup sergilendiği EXPO'ların uluslararası toplumlar için iş birliği fırsatı barındırdığına dikkati çeken Batur, şunları kaydetti: "Daha yaşanabilir, yeşil bir doğa için üstlendiğimiz sorumluluğa dair yürüttüğümüz çalışmaları paylaşmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti olarak, bu organizasyonda güçlü şekilde yerimizi aldık. Ülkemiz gerek Cumhuriyet gerekse Osmanlı döneminde, dünya sergilerinin çok önemli bir katılımcısı olmuştur. EXPO 2019'a üstün bir çabayla hazırlandık, organizasyona ülkemiz 2 bin 400 metrekarelik alanla, en büyük pavyonlardan biri ile katılım sağlıyor. Ülke pavyonumuz, Türkiye tarihinin ve coğrafi zenginliklerinin ulaştığı kültür ve medeniyet seviyesinin bir yansıması olarak tasarlandı.

Pekin'de bu pavyonumuzda kendinizi Türkiye'de hissedebileceğiniz güzel bir atmosfer yaratıldı. Pavyonumuzun her köşesinde, ülkemizin doğal güzelliklerinin yanı sıra, yöresel lezzetlerimiz tanıtılacak, geleneksel halk sanatlarımıza ilişkin tanıtım fırsatı sunulacak. İki ülke arasındaki derin dostluğu ve yoğun kültürel iletişimi artırma gayretimiz Çinli dostlarımız nezdinde de takdirle karşılandı, pavyonumuz EXPO idaresi tarafından beğeniyle karşılandı ve kalıcı sergiye dönüştürülmesi talebi iletildi." Söz konusu yapının EXPO süresi sonunda kalıcı olarak bırakılacağını dile getiren Batur, Türkiye pavyonunun ziyaretçiler için cazibe merkezi olacak şekilde tasarlandığını anlattı. - "Türkiye pavyonunda, ülkemizin eşsiz coğrafyasının minik bir kopyası yaratıldı" Batur, EXPO'daki Türkiye pavyonuna ilişkin şu bilgileri verdi: "Pekin'de küçük bir Türkiye turu yaptırmayı hedefliyoruz. Girişimizde ziyaretçilerimizi termal suların oluşturduğu, doğa şaheseri olan Pamukkale travertenleri ile karşılıyoruz. Türk bahçe kültürünü, Osmanlı esintisi ile görkemli bir şekilde Has Bahçemizde sizlerle buluşturmayı hedefliyoruz. Ülkemize has kıraathanelerimizde, geleneksel Türk lezzetleri ile sizleri ağırlayacağız.

Anadolu'nun 7 renk çeşitliliğinin yansıması geleneksel evlerimizi, Türkiye'nin zengin doğası ile bütünleştirerek sunduğumuz, 7 bölgemizden 7 mimari eserle ülkemizin eşsiz şehirlerinde yolculuğa çıkaracağız. Yine EXPO kapsamında, Türk mücevherinden tekstiline, zeytinyağından gül suyuna, fındığımızdan baharatlarımıza, özetle, gururla Türk malı olan tüm ürünlerimize ilişkin bir tanıtım kampanyasını da yürütüyor olacağız." Batur, 6 ay boyunca her yörenin öne çıkan ürünlerinin tanıtımının da yapılacağına işaret ederek, Türkiye pavyonunda, ülkenin eşsiz coğrafyasının minik bir kopyasının yaratıldığını dile getirdi. - "EXPO'da Türk Milli Günü; 1 Temmuz " Başta Çinliler olmak üzere tüm katılımcılara ulaşmak için çalıştıklarını dile getiren Batur, EXPO'da Türkiye'nin "Milli Günü"nün 1 Temmuz olduğunu bildirdi. Batur, bu kapsamda da hazırlıkların sürdüğüne dikkati çekerek, "Hazırlıklarımızı ziyaretçilerimize bir Türk Bayramı yaşatacak şekilde tasarladık. Umuyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile de şereflendirecekleri bu milli günümüzde, Türk lezzetlerinin dağıtımı, halk oyunları gösterimi, geleneksel sanatlarımızın icrası ve semazen gösterisi gibi özel bazı etkinliklerimiz olacak. Milyonlarca ziyaretçinin, yıllarca aklından çıkmayacak bir Türkiye algısını oluşturma hedefindeyiz." ifadelerini kullandı.

- "Türk bahçesi, Pekin'de en çok ziyaret edilenlerden biri olacak" Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Pekin EXPO 2019'un bu sene Çin'de düzenlenen en önemli etkinliklerden biri olduğunu belirterek, EXPO organizasyonlarının, ülkelerin başarı hikayelerini, gelecek hayallerini dünya kamuoyuna duyurmak açısından önemli olduğunu söyledi. Pekin EXPO 2019'un, Türkiye'nin Çin ilişkilerine verdiği önem ve önceliği sergilemek açısından önemli fırsat barındırdığına işaret eden Önen, şunları söyledi: "EXPO'ya güçlü katılımımızdan da göreceğiniz üzere Türkiye, bu fırsatı layıkıyla değerlendirmeye başlamıştır. EXPO sayesinde, ülkemizin ekonomik potansiyelini ve kültürel zenginliğini Çin'e en etkili şekilde tanıtma şansına erişeceğiz. Büyükelçiliğimizin çalışmaları kapsamında, geride bıraktığımız 1,5 yıl süre zarfında Türkiye-Çin ikili ilişkilerini ileriye taşıma noktasında önemli ivme kazandık. 2018 yılı karşılıklı ziyaretler bakımından rekor kırdığımız bir yıl oldu. Bu ziyaretler sayesinde iki ülke iş birliği gündemi zenginleşti ve Türkiye-Çin ilişkilerini ilerletmek için başarmamız gerekenlere dair net bir tablo ortaya çıktı."