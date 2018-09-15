Pendik Limanı'nda 32 kilogram uyuşturucu hap ele geçirildi

Gümrük muhafaza ekiplerince Pendik Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 32 kilogram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda Türkiye'ye gemiyle uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı. İtalya'nın Trieste Limanı'ndan Pendik Limanı'na gelen gemi takibe alındı.
Geminin limana girmesinin ardından taşıdığı tırda gümrük muhafaza ekiplerince arama yapıldı. Aracın dorse yan dolaplarında karton kutu içinde ambalajlanmış 32 kilogram hap bulundu.
Yapılan analizde hapların sentetik uyuşturucu olduğu tespit edildi.
Konuyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
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