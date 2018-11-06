Peng Liyuan, Bill Gates ile görüştü 

İstanbul, 6 Kasım (DHA) - Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in eşi ve Dünya Sağlık Örgütü Tüberküloz ve AIDS'le Mücadele İyi Niyet Elçisi Peng Liyuan, dün Shanghai'da ABD'li Gates Fonu Eşbaşkanı Bill Gates ile bir araya geldi.

Çin uluslararası radyosuna göre; Peng Liyuan, uzun süredir yoksullukla mücadele ve sağlık hizmetleri gibi alanlarda Çin'e destek sağlayan Gates Fonu'nun, aynı zamanda ülkesinin ilgili birimleriyle iyi ilişkileri sürdürdüğünü, AIDS ile mücadele, yoksulluğu azaltma ve küresel sağlık gücü inşası gibi alanlarda Çin ile verimli işbirliği yaptığını ifade etti.

Peng Liyuan, "Sağlıklı Çin" inşasını gerçekleştiren Çin'in yoksullukla mücadele etmenin yanı sıra, hastalıkların yol açtığı yoksulluğu da önleyerek küresel sağlığı koruma ve yönetişime aktif biçimde katıldığını belirtti.

Peng Liyuan, Gates Fonu'nun Çin ile iki veya üç taraflı işbirliğini güçlendirmesini desteklediklerine de belirtti.

Bill Gates, görüşmede yaptığı açıklamada, ilk olarak Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın başarıyla başlamasından dolayı Çin'i tebrik etti.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in fuarın açılışında yaptığı konuşmanın heyecan verici olduğunu belirten Bill Gates, mevcut karmaşık uluslararası ortamda açık, kapsayıcı ve kazan-kazandır ilkelerinde ısrar eden Çin'in farklı ülkelerle yaptığı işbirliğinin övgüye değer olduğunu söyledi. (Fotoğraflı)

