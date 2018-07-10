Penta Teknoloji, Bilişim 500'de en çok ödül kazanan şirket oldu

İSTANBUL (AA) - Yıldız Holding çatısı altında faaliyet gösteren ve 28 yıllık deneyimiyle sektöründe çok sayıda ilke imza atan Penta Teknoloji, geçen hafta 19. kez düzenlenen Bilişim 500'de 6 birincilikle en fazla ödül alan şirket oldu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, yenilikçi ve katma değerli hizmetleriyle sektörünün öncü firmalarından olan Penta, bilgi teknolojileri şirketleri arasında üçüncü olurken, ilk Bilişim 500 şirketi kategorisinde ise dokuzuncu sıradan, sekizinciliğe yükseldi.
Penta, donanım ve yazılım kategorilerinde, "Sunucu", "Masaüstü Bilgisayar ve OEM", "Veri Yedekleme ve Depolama Donanımı", "Tüketim Malzemeleri", "Tablet ve Taşınabilir Bilgisayar ve "Yazılım Dağıtıcılığı" birinciliklerini aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Penta Teknoloji Genel Müdürü Mürsel Özçelik, şunları kaydetti:
"Türkiye'de bilişim sektörünün en değerli ödüllerinden biri olan Bilişim 500 kapsamında 6 ödüle layık görülmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Dijitalleşme ve katma değerli hizmet anlayışımızla gelecek dönemde daha iyi işlere imza atabilmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."
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