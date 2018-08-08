Penta'dan bilgi teknolojileri maliyetlerini azaltacak iş birliği

İSTANBUL (AA) - Yıldız Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Penta Teknoloji, bilgi teknolojileri maliyetlerini azaltmak ve yazılım varlıklarının verimli yönetimi için işletmelerin en çok tercih ettiği dünyaca ünlü Snow Software'in Türkiye'deki tek yetkili dağıtıcısı oldu.

Penta Teknoloji'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en deneyimli teknoloji dağıtıcısı şirketlerinden olan ve yaklaşık 30 yıldır bilgi teknolojileri ürünlerinin dağıtımını gerçekleştiren Penta, şirketlerin BT maliyetlerini azaltmak için başvurdukları Yazılım Varlık Yönetimi'nde (Software Asset Management-SAM) bu alanda dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Snow Software ile iş birliğine gitti.

Şirket, bu iş birliği kapsamında Snow software'nin Türkiye'deki tek yetkili dağıtıcısı oldu. Türkiye'de henüz yeterince aktif olmayan yazılım varlık yönetimi kanalında öncü şirketlerden biri olmayı hedefleyen Penta, bu yeni iş birliğiyle, şirketlerin yazılım varlıkları üzerinde tam kontrole sahip olabildikleri ve yazılımlarını en etkin şekilde yönetebilme konusunda farkındalığı artırmayı hedefliyor.