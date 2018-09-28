Perakende düzenlemesi fırıncıları rahatlatacak

Yönetmelikteki değişikliğe göre, meslek odalarınca (esnaf, ticaret, ticaret ve sanayi odaları) fiyatları tarifeye bağlanan malları satışa sunan büyük ve zincir mağazalarla bayi ve özel yetkili işletmelerce üretici ve tedarikçiye birim miktar başına yapılacak ödemenin, tarifedeki azami fiyatın yüzde 85'inden az olmayacağını anımsatan Balcı, kararı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

MEHTAP YILMAZ - Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Perakende Ticaret Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğin fırıncı esnafını rahatlatacağını belirterek, "Ekmek fiyatlarına baktığımızda, enflasyonun altında bir değişiklik söz konusu. Tarım ve Orman Bakanlığımızın un fiyatlarıyla ilgili çalışmalarını ve iyileştirmeleri de göz önüne alıyoruz. Fırıncı esnafı gerekli özveriyi göstererek sabırla bekliyor." dedi.

Balcı, yapılan çalışmanın azami tarifede yer alan ürünlerle ilgili olduğunu ve ekmeği de kapsadığını bildirdi. Un, akaryakıt, işletme ve işçilik giderleri nedeniyle ekmek maliyetlerinde ciddi bir artışın söz konusu olduğuna işaret eden Balcı, yönetmeliğin fırıncı esnafını rahatlatacağını dile getirdi.

- "Ekmek fiyatı düzenlemelerine olumlu yansır"

Un fiyatlarının 70 liradan 110 liraya kadar çıktığına dikkati çeken Balcı, "Ekmek fiyatlarına baktığımızda, enflasyonun altında bir değişiklik söz konusu. Tarım ve Orman Bakanlığımızın un fiyatlarıyla ilgili çalışmalarını ve iyileştirmeleri de göz önüne alıyoruz. Fırıncı esnafı gerekli özveriyi göstererek sabırla bekliyor." diye konuştu.

Balcı, fırıncı esnafının fiyat artışlarını ekmek maliyetlerine yansıtmadığını vurgulayarak, yönetmeliğin ileride yapılacak ekmek fiyatı düzenlemelerine de olumlu katkı sağlayacağını kaydetti.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, büyük mağaza ve zincir mağazalarla bayiler ve özel yetkili işletmelerin piyasadaki hakim pozisyonunu, üretici ve tedarikçi niteliğindeki küçük ticari işletmelerle esnaf işletmelerinin aleyhine kullanmasının önüne geçilebileceğini belirten Balcı, kararın üretici ve tedarikçilerin sektörde etkin ve sürdürülebilir rekabet ortamında faaliyette bulunmalarına katkı sağlayacağını bildirdi.

