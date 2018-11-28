Kubilay Özerkan, perakendenin istihdam konusunda hizmet sektörü içinde birinci, tüm sektörler içinde de ikinci olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

Perakendenin bugün Türkiye'de 2 milyon kişiye iş imkanı sağladığını dile getiren Özerkan, toplam istihdam içindeki payının ise yüzde 13,5-13,7 arasında olduğunu dile getirdi.

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Başkanı Kubilay Özerkan, zirvedeki konuşmasında, Türkiye'deki perakende sektörünün büyüklüğünün 905 milyar lira olduğunu söyledi.

Soysal tarafından bu sene 18'incisi, Vestel, Simit Sarayı ve Türkiye'nin Ödeme Yöntemi-Troy ana sponsorluğunda düzenlenen Perakende Günleri'18 kapsamında, sektör liderleri bir araya gelerek, sektörün geleceğine yön verecek konular ile sektördeki yenilikleri konuştu.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Başkanı Kubilay Özerkan, "Türkiye'deki perakende sektörünün büyüklüğü 905 milyar lira. Perakende bugün Türkiye'de 2 milyon kişiye iş imkanı sağlıyor." dedi.

"Toplam perakende içinde de organize perakende yaklaşık yüzde 33'lük bir paya sahip. Organize perakendeyi temsil eden büyüklük yaklaşık 294 milyar lira ve 900 bin kişiye istihdam sağlıyor. Organize perakende çok paydaşa dokunuyor ve perakendedeki bir birim büyüme ülke ekonomisine kendi oranı nispetinde 1,3 olarak yansıyor.

Organize perakendenin kayıt içine alıcı, kayıt dışını azaltıcı bir özelliği var Türkiye'de. Dokunduğu paydaşları şeffaflandırıyor. Bu çok önemli. Aynı zamanda organize perakende genç ve kadın istihdamı açısından da çok önemli."

Organize perakendenin avantajlarından ve ülke ekonomisine katkısından bahseden Özerkan, Türkiye'de uzun vadeli, bütünleşik projeler konusunda gelişim sağlanması gerektiğini, organize perakendenin bu anlamda büyük potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Özerkan, bazı ürünlerde nakliye sırasında yaşanan ürün kaybına ve israfa değinip, organize perakende olarak bu konuda uzun vadeli yatırımlar yapmaya gönüllü ve istekli olduklarına işaret ederek, hükümetten destek beklediklerinin altını çizdi.