Carolyn Everson, sadece ABD değil tüm dünyada şeffaflığın önemli olduğunu dile getirerek, "Dezenformasyon, sahte habercilik, sandık güvenliği çok önemli. Veri mahremiyeti bizim özümüz, insanlar bize güvenmediği takdirde bu platform çalışamaz. Bu sene çok büyük dersler aldık. Markanın güvenliği çok mühim." ifadelerini kullandı.

Perakendenin kabuk değiştirdiğini dile getiren Everson, bunun yanı sıra tüketici davranışlarında yaşanan değişime de işaret etti.

Soysal tarafından bu sene 18'incisi, Vestel, Simit Sarayı ve Türkiye'nin Ödeme Yöntemi-Troy ana sponsorluğu, MediaMarkt'ın teknoloji sponsorluğunda düzenlenen Perakende Günleri'18 etkinliğinin açılışında konuşan Everson, Facebook, Instagram, Messenger ve WhatsApp'ı iş ortağı olarak kullanmanın yollarını anlattı.

İSTANBUL (AA) - Facebook Küresel Pazarlama Çözümleri Kıdemli Başkan Yardımcısı Carolyn Everson, "Hızla hareket etme, tempo, perakendenin anahtar kelimeleri. Müşteriler çok hızlı benimsiyor, müşterinin temposu bizden çok daha hızlı." dedi.

Artık dünyada insanların her yerde gruplar kurduğuna işaret eden Everson, şunları kaydetti:

"Platformlar, toplumsal anlamda çok büyük önem arz ediyor. Yakında 1 milyar insanın bu tür gruplarda yer alması bekleniyor. Güvenlik bildirimi bizim için çok önemli. Bugüne kadar 'ben güvendeyim' şeklinde 3 milyar bildirim gönderilmiş. Hızla hareket etme, tempo, perakendenin anahtar kelimeleri. Müşteriler çok hızlı benimsiyor. Müşterinin temposu bizden çok daha hızlı. Bizde mesajlaşma, hikaye, video paylaşımı alanları çok hızlı.

Facebook bünyesinde 3 mesajlaşma kanalı var. Her yıl 100 milyon mesaj paylaşılıyor. Hikaye çok tercih ediliyor, bugün itibariyle 1 milyar tüketici tüm bu platformlarda hikaye paylaşıyor. Video paylaşımı da çok seviliyor. Bunun için farklı yöntemler geliştirdik. Perakende deneyimi de kişiselleşiyor. İnsanların yüzde 50'si alışverişte mobil cihazlarını kullanıyor."

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- "Müşteri sizi daha iyi tanımak, bilmek istiyor"

Müşteriyi tam işin merkezine koydukları bir platform yarattıklarını dile getiren Everson, bu sayede reklam harcamalarına çok ciddi geri dönüşler aldıklarını söyledi.