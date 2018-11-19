Perakende satış endeksi Eylül’de aylık yüzde 4.6, yıllık yüzde 3.4 azaldı (2)

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İstanbul, 19 Kasım (DHA) - Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Eylül ayında aylık yüzde 4.6, takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.4 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) verilerine göre, aylık bazda içecek ve tütün satışları yüzde 2.1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 6.6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3.2 azaldı.

Gıda dışı sektörlerin bir önceki aya göre değişimi incelendiğinde;

- elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 10.6,

- bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları 10.4,

- tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 7.7

- posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 3.2 düşerken,

- tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 2.1 arttı.

TÜİK verilerine göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro bir önceki aya göre yüzde 0.3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3.3 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1.1, otomotiv yakıtı hariç gıda dışı satışlar ise yüzde 0.9 azaldı.

Gıda dışı sektörlerin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimi incelendiğinde;

- bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 16.1,

- elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 27.6 düşerken,

- posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 17.3

- tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 22.9,

- tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 6.1 arttı. (Grafik

