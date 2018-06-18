Perakende satış hacmi arttı

Perakende satış hacmi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,5 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin perakende satış hacmi endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı.

Söz konusu ayda gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 0,6, gıda dışı satışlarda (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,4, otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 0,8 artış oldu.

Gıda dışı sektörlerin bir önceki aya göre değişimi incelendiğinde, bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 2,3, tıbbi ürün ve kozmetik satışları yüzde 0,2 azalırken, elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 2,5, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 0,9 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artış gösterdi. Bu dönemde otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 9,2, gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 9 ve gıda dışı satışlarda (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 7,1 artış kaydedildi.