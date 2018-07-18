Perakende satış hacmi azaldı

Perakende satış hacmi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,3 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin perakende satış hacmi endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,3 geriledi.

Söz konusu ayda gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 0,3, gıda dışı satışlarda (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,7, otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 4 azalış oldu.

Gıda dışı sektörlerin bir önceki aya göre değişimi incelendiğinde, bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 1,9, tıbbi ürün ve kozmetik satışları yüzde 1,5, elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 0,9 azalırken, tekstil, giyim ve ayakkabı satışlarında yüzde 0,2 artış gerçekleşti.

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artış gösterdi. Bu dönemde otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 1,6, gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 7,6 ve gıda dışı satışlarda (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,3 artış kaydedildi.