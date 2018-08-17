Perakende satış hacmi azaldı

Perakende satış hacmi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin perakende satış hacmi endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,3 geriledi.

Söz konusu ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,5 azalırken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) aynı seviyede kaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 artış gösterdi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,5 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,5 azaldı.

- Perakende ciro

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro haziranda, bir önceki aya göre yüzde 1,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 2, gıda dışı satışlarda (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2, otomotiv yakıtı satışlarında 1,3 artış görüldü.

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro haziranda yıllık bazda yüzde 21,7 yükseldi. Haziranda, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 19,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 21,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 24,3 arttı.

