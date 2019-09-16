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Perakende satış hacmi azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 16.09.2019 10:17 | Son Güncelleme

Perakende satış hacmi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,5 geriledi

Perakende satış hacmi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,5 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin perakende satış hacmi endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,5 geriledi.

Temmuzda, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,3 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları aynı seviyede kaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 azaldı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5 düştü.

- Perakende ciro

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,8 artarken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,5 azaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro, temmuzda yıllık bazda yüzde 13,2 artış gösterdi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 18, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,8 artış kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
perakende satış hacmi Temmuz 2019 TÜİK

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