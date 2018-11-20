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Perakende satış hacmi azalırken, online ticaret arttı

FİNANS HABERLERİ  | 20.11.2018 16:06 | Son Güncelleme

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, e-ticaret işbirlikçileri ile online alışveriş site yöneticilerini bir araya getirerek, 'E-ticarete ilk adım' projesini başlattı.

Perakende satış hacmi azalırken, online ticaret arttı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, e-ticaret işbirlikçileri ile online alışveriş site yöneticilerini bir araya getirerek, 'E-ticarete ilk adım' projesini başlattı. E-ticaretin önemine değinen Başkan Çetin, “Verilere göre bu yıl normal perakende satış hacmi azalırken, internet üzerinden yapılan satışlarda artış yüzde 17" dedi.
ATSO, Antalya'da elektronik ticarete (e-ticaret) farkındalığı artırmak adına 'E-ticarete ilk adım' programını hayata geçirdi. Programın lansman toplantısı, ATSO Başkanı Davut Çetin, E-Ticaret Çağı Dergisi Yayın Yönetmeni Ümit Öncel, Global Dönüşüm Kurucusu Başar Ceylan, Hepsiburada Satış Geliştirme Müdürü Ziya Kızıltan, N11 Lojistik ve Bölge Yönetimi Direktörü Ramazan Altınay, Gittigidiyor Satıcı Gelişimi Müdürü Görkem Öztürk ve davetlilerin katılımıyla Akra Hotel'de yapıldı.
Lansmanda konuşan ATSO Başkanı Davut Çetin, sanayi üretim verilerinin düştüğünü söyledi. Eylül ayında sanayi üretiminin yüzde 2,7 düştüğünü, perakende satış hacminde de geçen yıla göre yüzde 3,4 gerilediğini ifade etti. Ticarette durgunluktan kurtulmak için yeniliğin şart olduğunu belirten Çetin, “Verilere göre bu yıl normal perakende satış hacmi azalırken, internet üzerinden yapılan satışlarda satış hacmi artışı yüzde 17. Bu söylediğim reel satış hacmidir, parasal olarak buna fiyat artış hızını da eklemek gerekir. Parasal olarak ortalama yıllık büyüme yüzde 29'dur. 2016 ve 2017 arasında yüzde 32 artışla 42 milyar liraya çıkılmıştır. Bu yıl cironun 55- 60 milyara ulaşması muhtemel. 2017'de e-ticaretin payı yüzde 4'ü aşmıştır, bu yıl yüzde 5'e yaklaşacaktır" dedi.
İNTERNET ÖDEMELERİNE OLAN GÜVENSİZLİK
Türkiye'de internet ödemelerine güvensizlik yüzünden, online ticaret kullananların oranının hala yüzde 50'nin altında olduğunu ifade eden Başkan Çetin, “Çin'deki oranlara gelmek zaman alır, fakat Almanya gibi yüzde 10 pazar payı oranlarına çıkmamız uzun zaman almayacaktır. Yüzde 10 pazar payı demek, giyim gibi sektörlerde yüzde 30-40 pazar payı anlamını ifade edecektir. Gıda perakendesinde de online ticaretin giderek artacağına inanıyorum" dedi.
E-ticaretle ilgili bir de benzetme yapan Başkan Çetin, “Bu çağda e-ticaret otoyol demektir, otoyol dururken, eski yollardan gitmek, ilçe ve köy yollarından gitmek elbette mümkündür, romantiktir, fakat ancak niş ürünlerde yapılabilir, iş hayatında ilerlemek içinse otoyolu kullanmak gerekir" diye konuştu.
Toplantıda e-ticarette söz sahibi olan online satış sitelerinin yetkilileri de sistemle ilgili bilgilendirmeler yaptı. Hepsiburada Satış Geliştirme Müdürü Ziya Kızıltan, Türkiye'nin ilk online ticaret merkezi olduklarını belirtti. 4 yıl önce ürün sayılarının 500 bin olduğunu aktaran Kızıltan, “Şimdilerde ürün sayımız 10 milyonu geçmek üzere. Müşterilere aradıkları ürünleri tek noktada vermeyi planlıyoruz. E-ticaret dünyada yılda yüzde 32 büyüyor. Ticaretin geleceği buraya doğru gidiyor. Ne iş yaparsak yapalım, işi bir şekilde e-ticarete bağlamak gerekiyor. E-ticaretin perakendeye oranı Türkiye'de yüzde 3,5 iken, bize en yakın ülkelerde bu oran yüzde 5-6 oranında" diye konuştu.
Kızıltan, online mağaza sahibi olmanın önemli olduğunu da belirterek, girişimcilerin online mağaza kurunca hemen büyük beklentilere kapılmaması gerektiğine dikkati çekti.
N11 Lojistik ve Bölge Yönetimi Direktörü Ramazan Altınay ise 2017 yılında aylık 24 milyon tekil kişinin sitelerini ziyaret ettiğini söyledi. Antalya'nın N11.com sitesini ziyaret eden iller arasında 5'inci sırada olduğunu aktaran Altınay, 11 Kasım 2018 tarihinde '11.11' adıyla bir kampanya yaptıklarını, bu kampanya kapsamında çok sayıda otomobili tek tıkla sattıklarını söyledi.

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Perakende satış hacmi azalırken, online ticaret arttıPerakende satış hacmi azalırken, online ticaret arttıPerakende satış hacmi azalırken, online ticaret arttıPerakende satış hacmi azalırken, online ticaret arttı

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