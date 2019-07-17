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Perakende satış hacmi endeksleri

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2019 10:22 | Son Güncelleme

Perakende satış hacmi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,3 yükseldi

Perakende satış hacmi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,3 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin perakende satış hacmi endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,3 yükseldi.

Mayısta, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,1 azalırken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,3 artış kaydetti.

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 azaldı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7,8 düştü.

- Perakende ciro

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,5 artış gösterdi.

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro, nisanda yıllık bazda yüzde 15,6 arttı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 20,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 16,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,8 arttı.

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