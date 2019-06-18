FİNANS

Perakende satış hacmi Nisan’da yıllık yüzde 6.9 azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2019 10:08 | Son Güncelleme

Perakende satış hacmi Nisan’da yıllık yüzde 6.9 azaldı

İstanbul, 18 Haziran (DHA) Perakende satış hacmi Nisan’da yıllık yüzde 6.9 azaldıPerakende satış hacmi Nisan’da yıllık yüzde 6.9 azaldı

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