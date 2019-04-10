FİNANS

Perakende sektörü yapay zekayla yeniden şekilleniyor

FİNANS HABERLERİ  | 10.04.2019 11:01 | Son Güncelleme

LC Waikiki Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şerafettin Özer: - "Yapay zeka perakende sektöründe başlıca üretim-planlama, lojistik, e-ticaret ve insan kaynakları alanlarında kullanılıyor" - Migros Marka İletişimi ve Müşteri İlişkileri Direktörü Kına Demirel: - "Tüketici taleplerini chatbot (sanal asistan) gibi sık kullanılan yapay zeka teknolojileriyle hızlıca çözüme ulaştırmak marka algısı ve güvenilirliğine katkı sağlıyor"

SEFA ŞENGÜL - Hayatın her alanında yaygınlaşan yapay zeka, perakende sektörüne de devrim niteliğinde yenilikler getiriyor.

Perakende sektöründe üretimden pazarlamaya, tüketici alışkanlıklarına kadar birçok yeni deneyim yapay zekayla hayata geçiriliyor. Sektörde faaliyet gösteren firmalar, bir yandan dijital teknolojilere yatırım yaparken bir yandan da yönetim becerilerini geliştirmek için yapay zeka uygulamalarından yararlanıyor.

LC Waikiki Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şerafettin Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapay zeka uygulamalarının perakendecilikte uygulandığı başlıca alanların üretim-planlama, lojistik, e-ticaret ve insan kaynakları olduğunu söyledi.

Yapay zekanın sektörde zamanla çok daha gelişeceğini belirten Özer, "Üretim ve planlamada hangi ürünün, hangi ülkede, hangi bedenlerde veya hangi renklerde sunulması gerektiğinden tutun da bir sevkiyatın en kısa yoldan gitmesini sağlayacak sistemlere kadar yapay zeka uygulamalarından faydalanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu anlamda veri çeşitliliğinin sektör için önemine dikkati çeken Özer, karar destek sistemlerinde yapay zekayı bu çeşitliliğin içine katarak çözümler geliştirdiklerini dile getirdi.

- "Güvenilirliğe katkı sağlıyor"

Migros Marka İletişimi ve Müşteri İlişkileri Direktörü Kına Demirel de sadakat programlarıyla müşterilerin satın alma davranışlarının takip edildiğini, buna göre yenilikçi çözümlerin üretildiğini belirterek, tahminleme algoritmalarıyla kendilerini güncelleyen sistemler sayesinde müşterilerinin özellikle zamandan tasarruf etmesini sağlayan "Tam bana göre" ve "Evde ne bitti" uygulamalarını geliştirdiklerini aktardı.

Yapay zekanın özellikle müşteri deneyimi konusunda çok büyük fayda yaratacağını öngördüğünü söyleyen Demirel, "Günümüzde müşteriler herhangi bir olumsuz deneyim yaşadığında bunun genellikle dijital ortamlar üzerinden hızlıca çözülmesini arzu ediyor. Bu açıdan tüketici taleplerini chatbot (sanal asistan) gibi sık kullanılan yapay zeka teknolojileriyle hızlıca çözüme ulaştırmak marka algısı ve güvenilirliğine katkı sağlıyor." dedi.

Teknolojinin gelişmesiyle yeni iş kollarının doğduğuna ve çalışanların daha kalifiye iş alanlarına yönlendiğine vurgu yapan Demirel, bu sayede çok uluslu bazı şirketlerdeki gibi yapay zeka uygulamaları kullanılarak kasiyersiz market uygulamalarına geçişin hızlanabileceğini, Migros'un hali hazırda "jetkasa" ve "mobil ödeme" gibi kolaylıklarıyla müşterilerine bu tarz teknolojik deneyimleri yaşattığını kaydetti.

- "İnternetten mağazalara..."

e-ticaret sitesi sefamerve.com'un Yapay Zeka Direktörü Cüneyt Aksakallı da e-ticaret tarafındaki müşterinin hangi ürünü aradığını bilecek müşteri temsilcisi eksikliğini yapay zeka ve algoritma sistemlerinin kapatacağına işaret ederek, sayfa içi aramalar, sanal asistanlar ile e-ticaretin çok daha yüksek cirolara ulaşacağına emin olduğunu söyledi.

Gelecekte mağazaların içinde de yapay zeka uygulamalarının görebileceğini belirten Aksakallı, perakende sektöründe yapay zeka gelişiminin önce mağazacılıktan e-ticarete doğru olduğunu, artık e-ticaretten mağazacılığa doğru gerçekleşeceğini ifade etti.

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