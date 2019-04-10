Perakende sektörü yapay zekayla yeniden şekilleniyor

SEFA ŞENGÜL - Hayatın her alanında yaygınlaşan yapay zeka, perakende sektörüne de devrim niteliğinde yenilikler getiriyor.

Perakende sektöründe üretimden pazarlamaya, tüketici alışkanlıklarına kadar birçok yeni deneyim yapay zekayla hayata geçiriliyor. Sektörde faaliyet gösteren firmalar, bir yandan dijital teknolojilere yatırım yaparken bir yandan da yönetim becerilerini geliştirmek için yapay zeka uygulamalarından yararlanıyor.

LC Waikiki Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şerafettin Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapay zeka uygulamalarının perakendecilikte uygulandığı başlıca alanların üretim-planlama, lojistik, e-ticaret ve insan kaynakları olduğunu söyledi.

Yapay zekanın sektörde zamanla çok daha gelişeceğini belirten Özer, "Üretim ve planlamada hangi ürünün, hangi ülkede, hangi bedenlerde veya hangi renklerde sunulması gerektiğinden tutun da bir sevkiyatın en kısa yoldan gitmesini sağlayacak sistemlere kadar yapay zeka uygulamalarından faydalanıyoruz." ifadelerini kullandı.