FİNANS

Perakende sektörüne "özel günler" hareketlilik getirdi

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2018 11:54 | Son Güncelleme

Babalar Günü ve Ramazan Bayramı'nın aynı döneme denk gelmesi hazır giyimden aksesuara, kozmetikten teknolojiye geniş bir yelpazede ürün sunan birçok sektörde hareketlilik yaşanmasına neden oldu - Hediye için alışverişe çıkamamış olanlar için e-ticaret siteleri kurtarıcı olmaya devam ediyor, bu sektörde Babalar Günü kampanyaları 17 Haziran'da son bulacak

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Babalar Günü ve Ramazan Bayramı'nın aynı döneme denk gelmesi hazır giyimden aksesuara, kozmetikten teknolojiye geniş bir yelpazede ürün sunan birçok sektörde hareketlilik yaşanmasına neden oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, perakende sektörü, Babalar Günü'ne sayılı günler kala mağazalar ve e-ticaret siteleri, sevdiklerini hediye ile mutlu etmek isteyenlere birçok seçenek sunuyor.

Günler öncesinden başlayan indirim kampanyaları, hediye için alışverişe çıkanları sevindirirken, "özel günler bereketi" de perakendecilerin yüzünü güldürüyor.

Migros, bayramın üçüncü gününe denk gelen Babalar Günü için 60 lira ve üzeri alışverişlerde kişisel bakım ve bazı tekstil ürünlerinde değişen oranlarda indirim uygularken, Teknosa tıraş makineleri ve erkek bakım ürünlerinde yüzde 25'e varan indirim yapıyor.

Babalar Günü'ne kadar 400 lira alışverişe 100 lira hediye çeki veren Boyner, kozmetik kategorisinde 250 liralık alışverişlerde anında 50 lira indirim sunuyor.

Vestel, teknolojisever babalar için cep telefonundan ses sistemine, kulaklıktan akıllı bilekliğe ürünlerini müşterileriyle buluşturuyor.

Babalarını gömlek, tişört, pantolon gibi giyecekle mutlu etmek isteyenler için ilk ürüne net yüzde 50, ikinci ürüne yüzde 30'a varan indirim kampanyalarıyla cazip seçenekler sunulurken, "klasik hediye" saatlerde ise ünlü markalarda yüzde 60'a varan indirim yapılıyor.

Bayram ya da Babalar Günü öncesi hediye için alışverişe çıkamamış olanların yardımına, "özel günlerin kurtarıcısı" e-ticaret siteleri koşuyor, bu sektörde Babalar Günü kampanyaları 17 Haziran'da son bulacak.

Öte yandan PTT'nin, Ramazan Bayramı ve Babalar Günü kampanyası yarın sona erecek. PTT, yurt içi posta kargosu ve APS kurye gönderilerinde yüzde 25 indirim uyguluyor.

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Anahtar Kelimeler:
babalar günü perakende sektörü

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