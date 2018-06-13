AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Babalar Günü ve Ramazan Bayramı'nın aynı döneme denk gelmesi hazır giyimden aksesuara, kozmetikten teknolojiye geniş bir yelpazede ürün sunan birçok sektörde hareketlilik yaşanmasına neden oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, perakende sektörü, Babalar Günü'ne sayılı günler kala mağazalar ve e-ticaret siteleri, sevdiklerini hediye ile mutlu etmek isteyenlere birçok seçenek sunuyor.

Günler öncesinden başlayan indirim kampanyaları, hediye için alışverişe çıkanları sevindirirken, "özel günler bereketi" de perakendecilerin yüzünü güldürüyor.

Migros, bayramın üçüncü gününe denk gelen Babalar Günü için 60 lira ve üzeri alışverişlerde kişisel bakım ve bazı tekstil ürünlerinde değişen oranlarda indirim uygularken, Teknosa tıraş makineleri ve erkek bakım ürünlerinde yüzde 25'e varan indirim yapıyor.

Babalar Günü'ne kadar 400 lira alışverişe 100 lira hediye çeki veren Boyner, kozmetik kategorisinde 250 liralık alışverişlerde anında 50 lira indirim sunuyor.