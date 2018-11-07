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Perakende ticarette "ilke ve kurallar" yönetmeliğinde değişiklik

FİNANS HABERLERİ  | 07.11.2018 08:56 | Son Güncelleme

"Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik"te değişiklik yapıldı.

İstanbul, 7 Kasım (DHA) - "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik"te değişiklik yapıldı.
Ticaret Bakanlığının konu ile ilgili Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yönetmeliğin 12/C maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirildi:
"Üreticiye yapılacak ödemeler; 5362 sayılı Kanunun 62 nci maddesi ile 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 12 nci maddesi çerçevesinde azami fiyatları tarifeyle belirlenen hızlı tüketim mallarının temini karşılığında üreticiye birim miktar başına yapılacak ödeme tedarikçiler ile büyük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme ve özel yetkili işletmeler için tarifedeki azami fiyatın yüzde seksen beşinden, bunların dışındaki perakende işletmeler için ise yüzde sekseninden az olamaz. Büyük mağaza, zincir mağaza ve tedarikçilerce bir gün içinde üreticiden teslim alınan birinci fıkra kapsamındaki malların en fazla yüzde beşi satılamadığı gerekçesiyle iade edilebilir."

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