FİNANS

"Perakendeciler yeni alışveriş trendlerine hazır olmalı"

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2018 11:58 | Son Güncelleme

TPF Başkanı Altunbilek: - "Y kuşağının sektörden beklentilerini tam anlamıyla yerine getirememişken, Z kuşağı ile karşı karşıyayız. Üreticiden tedarikçiye hepimizin dijital dünyada yerini alması, varlığını büyütmesi, yeni alışveriş trendlerine kendini hazırlaması ve iş birliğini artırması gerekiyor" - "Önümüzdeki yıllarda yeni nesil alışverişçileri düşünmeden 'benim bu kadar mağazam var' diyenler, iş ortakları ile bağlarını kuvvetlendirmeyenler, yarışta geride kalacak"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Mustafa Altunbilek, Y kuşağının sektörden beklentilerini tam anlamıyla yerine getirememişken, Z kuşağı ile karşı olduklarını belirterek, "Üreticiden tedarikçiye hepimizin dijital dünyada yerini alması, varlığını büyütmesi, yeni alışveriş trendlerine kendini hazırlaması ve iş birliğini artırması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Altunbilek, TPF Yönetim Kurulu üyeleri, üretici ve tedarikçilerin katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada, yerel perakendeciler olarak, bulundukları bölgelerde sahip oldukları bağlı yapı ve kurdukları yakınlıklarla Türkiye'ye birçok alanda katma değer yaratmaya devam ettiklerini bildirdi.

Rekabet koşullarının her geçen gün daha da zorlaştığı, karlılıkların düştüğü, yeni kuşakların satın alma alışkanlıklarının değiştiği bu dönemde üreticiler, tedarikçiler ve perakendeciler olarak her zamankinden daha çok birlik olmaya ihtiyaçları olduğunu ifade eden Altunbilek, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekti.

Altunbilek, Y kuşağının trendleri değiştirerek yeni bir dönem başlattığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Y kuşağının sektörden beklentilerini tam anlamıyla yerine getirememişken, Z kuşağı ile karşı karşıyayız. Üreticiden tedarikçiye hepimizin dijital dünyada yerini alması, varlığını büyütmesi, yeni alışveriş trendlerine kendini hazırlaması ve iş birliğini artırması gerekiyor. Önümüzdeki yıllarda yeni nesil alışverişçileri düşünmeden 'benim bu kadar mağazam var' diyenler, iş ortakları ile bağlarını kuvvetlendirmeyenler, yarışta geride kalacak."

Altunblek, yeni kuşakların alışveriş taleplerine hazırlık sürecinde birçok iş birliği fırsatlarının doğacağına da değinerek, gelecek süreçte müşterisini tanımayan çalışan, onlara projeleri ile dokunan, taleplerini dinleyen, nitelikli insan kaynağı için yatırıma devam edenlerin kazanacağını vurguladı.

TPF olarak sektörü geleceğe taşıyacak en önemli anahtarı eğitim olarak gördüklerini aktaran Altunbilek, bu kapsamda Türkiye çapında eğitim seferberliği başlattıklarını, 3 yıldır yürüttükleri proje ile önemli yollar kat ettiklerini, eğitim seferberliğini devam ettireceklerini, yeni projeler üzerinde çalıştıklarını anlattı.

- "İndirim mağazaları tüm taraflara zarar veriyor"

Altunbilek, perakende sektörünün tüm zincirini etki altına alan indirim mağazalarının sektöre hizmet veren tüm taraflara zarar verdiğini savunarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Disiplinsiz ve kontrolsüz bir biçimde büyüyen, gıdadan elektroniğe, tekstilden otomobil lastiğine kadar her şeyi satan indirim mağazaları yüzünden hem gıda perakendeciliği yapan bizler, hem tedarikçilerimiz, hem de diğer iş kollarında hizmet veren KOBİ'ler zarar görüyor. Gerekli düzenlemelerle bu büyümenin kontrol altına alınması için her platformda sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Tam rekabetçi bir yapıya sahip olması gereken serbest piyasa, adeta tekelci bir piyasa yapısına dönmeye başladı. Bu durum maliyetlerimizi artırırken, karlılıkları da düşürdü. Bu zararın boyutlarını şimdiden görmemiz gerekiyor. Önlem alınmaz ise yarın ülkemize daha ağır bir külfet getirecek."

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