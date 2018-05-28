"Perakendeciler yeni alışveriş trendlerine hazır olmalı"

Rekabet koşullarının her geçen gün daha da zorlaştığı, karlılıkların düştüğü, yeni kuşakların satın alma alışkanlıklarının değiştiği bu dönemde üreticiler, tedarikçiler ve perakendeciler olarak her zamankinden daha çok birlik olmaya ihtiyaçları olduğunu ifade eden Altunbilek, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekti.

Altunbilek, TPF Yönetim Kurulu üyeleri, üretici ve tedarikçilerin katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada, yerel perakendeciler olarak, bulundukları bölgelerde sahip oldukları bağlı yapı ve kurdukları yakınlıklarla Türkiye'ye birçok alanda katma değer yaratmaya devam ettiklerini bildirdi.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Mustafa Altunbilek, Y kuşağının sektörden beklentilerini tam anlamıyla yerine getirememişken, Z kuşağı ile karşı olduklarını belirterek, "Üreticiden tedarikçiye hepimizin dijital dünyada yerini alması, varlığını büyütmesi, yeni alışveriş trendlerine kendini hazırlaması ve iş birliğini artırması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Altunbilek, Y kuşağının trendleri değiştirerek yeni bir dönem başlattığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Y kuşağının sektörden beklentilerini tam anlamıyla yerine getirememişken, Z kuşağı ile karşı karşıyayız. Üreticiden tedarikçiye hepimizin dijital dünyada yerini alması, varlığını büyütmesi, yeni alışveriş trendlerine kendini hazırlaması ve iş birliğini artırması gerekiyor. Önümüzdeki yıllarda yeni nesil alışverişçileri düşünmeden 'benim bu kadar mağazam var' diyenler, iş ortakları ile bağlarını kuvvetlendirmeyenler, yarışta geride kalacak."

Altunblek, yeni kuşakların alışveriş taleplerine hazırlık sürecinde birçok iş birliği fırsatlarının doğacağına da değinerek, gelecek süreçte müşterisini tanımayan çalışan, onlara projeleri ile dokunan, taleplerini dinleyen, nitelikli insan kaynağı için yatırıma devam edenlerin kazanacağını vurguladı.

TPF olarak sektörü geleceğe taşıyacak en önemli anahtarı eğitim olarak gördüklerini aktaran Altunbilek, bu kapsamda Türkiye çapında eğitim seferberliği başlattıklarını, 3 yıldır yürüttükleri proje ile önemli yollar kat ettiklerini, eğitim seferberliğini devam ettireceklerini, yeni projeler üzerinde çalıştıklarını anlattı.