"Perakendede e-ticaretin payı yüzde 5,3'e çıktı"

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Dönüşüm Yuvarlak Masası Eş Başkanı Serkan Sevim, Türkiye'de perakende sektöründe e-ticaretin payının 2018'de yüzde 5,3'lere kadar çıktığını belirterek, "Önümüzdeki yıllarda e-ticarette önemli bir büyüme bekliyoruz." dedi. TÜSİAD ile Deloitte Digital iş birliğinde hazırlanan "E-Ticaretin Gelişimi, Sınırların Aşılması ve Yeni Normlar: 2019" başlıklı rapor, GittiGidiyor'un desteğiyle düzenlenen etkinlikte paylaşıldı. Dünyada ve Türkiye'de e-ticaretin gelişimi ve yakın dönemdeki gelişmelerin incelendiği, omnichannel perakende, B2B e-ticaret, kişisel verilerin korunması ve e-ihracat gibi güncel başlıklar üzerine değerlendirmelerin sunulduğu raporun tanıtımında konuşan Sevim, verinin öneminden bahsetti. E-ticarette verinin önemine dikkati çeken Sevim, şirketlerin, veri analizleri sayesinde hangi ürünleri üretmesi gerektiği gibi analizleri elde edebildiğini bildirdi. Halihazırda bazı internet botlarının rakip sitelere girerek fiyatları güncel olarak takip ettiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Hatta ürünleri alışveriş sepetine ekliyor ve ona göre kendi sitesindeki fiyatları güncelleyebiliyor. Veri konusunda geliştireceğimiz doğru stratejiler, e-ticaretin gelişebilmesi ve önümüze çıkan fırsatları değerlendirmek için belirleyici konumda olacak. Firmaların veri analizi konusunda alt yapı çalışmaları yapmaları onlara büyük bir avantaj sağlayacak. Veri ihraç edilemeyecek kadar değerli bir emtiadır. Aynen bir maden gibi çıkartılmalı ve işlenmelidir." - "E-ticarette önemli gelişmeler bekliyoruz" Sevim, küresel perakende sektöründe e-ticaretin payının yüzde 11'lere ulaştığını kaydederek, "Amerika ve İngiltere gibi ülkelerde e-ticaretin perakende sektöründeki payı yüzde 12-15 civarında seyrediyor. Çin'de ise bu oran yüzde 20'ye çıkıyor." diye konuştu. Bilişim Sanayicileri Derneğinin (TÜBİSAD) Türkiye'deki e-ticarete ilişkin raporundan bahseden Sevim, "Rapora göre, Türkiye'de perakende sektöründe e-ticaretin payı 2018'de önceki yıla göre yüzde 4,1'den yüzde 5,3'lere kadar çıktı. Önümüzdeki yıllarda e-ticarette önemli bir büyüme bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Arçelik'in e-ticarette hedefi yüzde 50'nin üzerinde pazar payı Etkinlikte, TÜSİAD Yönetim ve Yuvarlak Masalar Kurulu Üyesi ve e-Ticaret Çalışma Grubu Başkanı Öget Kantarcı'nın başkanlığında bir oturum da gerçekleştirildi. Oturumda konuşan Grundig Türkiye Grup Yöneticisi Handan Abdurrahmanoğlu, müşterilerini, işlerinin kalbine koyduklarını belirterek, tüm müşteri deneyimini gözden geçirdiklerini söyledi. Arçelik grubu çatısı altında faaliyetlerini sürdürdüklerini anlatan Abdurrahmanoğlu, Arçelik ile ile ilgili bazı verileri paylaştı. Abdurrahmanoğlu, müşterilerine verdiği önemden bahsederek, "Müşterimiz ürünü nereden alırsa alsın, ister mağazadan ister mobilden, 'aynı deneyimi sunmalıyız' yoluyla aynı gün içinde teslimat ve kurulumu hedefledik." diye konuştu. Müşterilerin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilmek için ezber bozan dönüşüm gerçekleştirdiklerini dile getiren Abdurrahmanoğlu, "Arçelik olarak yüzde 50'nin üzerinde bir pazar payına sahibiz. Online'da da aynı payı hedefliyoruz. Müşteri işimizin kalbinde." ifadelerini kullandı.