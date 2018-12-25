İSTANBUL-(DHA) - Capital ve Ekonomist dergileri tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Perakendede İnovasyon Ödülleri sahiplerini buldu. E-ticaret platformu Hepsiburada, 'Türkiye’nin E-Ticarette En Büyük Perakende Şirketi' ödülüne layık görüldü.

Hepsiburada adına ödülü alan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan etkinlikte e-ticaretin geleceği ve trendler üzerine bir konuşma gerçekleştirdi. Erturan, “Türkiye’de perakende sektörünün dijital dönüşümüne öncülük eden bir marka olarak, aldığımız bu ödül bizi gururlandırdı. Hepsiburada olarak sizden aldığımız güçle çalışmalarımızı sürdürürken, Türkiye’nin ihracat strateji ve hedeflerine uygun olarak, iş ortaklarımızla birlikte Türkiye’deki ürün kalitesini dünya pazarlarına açıyoruz. Tüm ekosistemimiz için değer yaratacak inovasyonlarımıza da hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

HEPSİBURADA, GİRİŞİMCİ KADINLARI ÖDÜLLENDİRDİ

Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı ile Mayıs 2017’den bu yana Türkiye’deki girişimci kadınların dijital ekonomiye katılmalarını sağlayan şirket etkinlik kapsamında 'Hepsiburada Girişimci Kadınlara Özel Ödülleri' ile kadın girişimcileri de ödüllendirdi.