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Periscope'a maç yayını engeli kararı

FİNANS HABERLERİ  | 17.08.2018 16:18 | Son Güncelleme

İstanbul 26. İcra Dairesinin kararıyla Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 2, 3 ve 4'üncü hafta maçları sırasında Periscope'a erişim engellenecek - Bu akşamki Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor maçıyla başlayacak uygulama kapsamında, karşılaşmaların sonuna kadar Periscope erişime kapatılacak - Maçların tamamlanmasının ardından uygulama yeniden erişime açılacak

ARİFE YILDIZ ÜNAL - İstanbul 26. İcra Dairesinin aldığı karar doğrultusunda, yayın hakları Digitürk'e ait Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 2, 3 ve 4'üncü hafta maçları sırasında Periscope'a erişim engellenecek.

Süper Toto Süper Lig futbol müsabakalarının yayın hakkını elinde bulunduran Digitürk, canlı video paylaşım uygulaması Periscope üzerinden maçların görüntülerinin izinsiz servis edildiği gerekçesiyle İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesine başvurmuştu.

Müracaatı yerinde bulan mahkemenin, maçların Twitter'a ait Periscope'tan yayınının önüne geçmek amacıyla aldığı kararda, "Süper Toto Süper Lig futbol müsabakalarının oynandığı sürelerle sınırlı olmak üzere pscp.tv, proxsee.pscp.tv, prod-assets.pscp.tv, prod-video-eu-central-1.pscp.tv Periscope uygulama adreslerinde Süper Toto Süper Lig futbol müsabakalarının oynandığı sürelerle sınırlı olmak üzere ihtiyati tedbir yoluyla erişimin engellenmesine karar verildi." ifadesi kullanılmıştı.

Mahkeme kararının ardından Twitter ile Digitürk arasında yürütülen görüşmelerde yayın konusunda anlaşma sağlanamadı.

Bunun üzerine Erişim Sağlayıcıları Birliğinin internet servis sağlayıcılarına gönderdiği mahkeme kararı gereği, sınırlı süreyle erişimin engellenmesi amacıyla teknik altyapılarda değişiklik yapıldı.

Karar gereğince canlı video paylaşım uygulaması Periscope, Süper Toto Süper Lig'in 2, 3 ve 4'üncü hafta karşılaşmaları tamamlanıncaya kadar maç sürelerince erişime kapatılacak.

Uygulama bu akşam 21.45'te başlayacak Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşması ile devreye girecek, yarınki Bursaspor-Kayserispor, Antalyaspor-Atiker Konyaspor, Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edecek.

Pazar günü yapılacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş, Akhisarspor-Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü, Galatasaray-Göztepe karşılaşmalarıyla pazartesi günü oynanacak Kasımpaşa-Medipol Başakşehir maçları süresince de Periscope'a erişim engeli konulacak.

Mahkeme kararına göre erişim engeli, 3. ve 4. hafta maçları sırasında da uygulanacak.

Karşılaşmaların oynandığı sürelerle sınırlı olacak uygulama, maçların sona ermesinin ardından tamamlanacak ve Periscope tekrar erişime açılacak.

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İstanbul 26. İcra Dairesi maç yayını engeli Periscope Spor Toto Süper Lig

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