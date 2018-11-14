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PERYÖN: Maaş zammı ortalaması 2019’da yüzde 16 olacak 

FİNANS HABERLERİ  | 14.11.2018 13:51 | Son Güncelleme

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) tarafından yapılan ve KPMG Türkiye tarafından yorumlanan 2019 Ücret Araştırması’na göre kurumların yüzde 95’i 2019 yılında bir kez ücret artışı yapacak; zam ortalaması ise yüzde 16 olacak.  Unvan bazında ücret artış oranlarına bakıldığında ise tüm unvanlarda geçen seneye kıyasla dikkate değer bir artış görülüyor.   Toplam ücretlendirme paketinin önemli bir başlığı olan ikramiye ve prim uygulamaları incelediğinde, araştırmaya katılan şirketlerin yarısı mevcut sistemlerinde bir değişiklik yapmayacağını ifade ederken, katılımcıların yüzde 20.9’u böyle bir uygulamalarının olmadığını belirtiyor.   İkramiye ve prim uygulamasında kesintiye gidecek kurum sayısının düşük olması da araştırmanın dikkat çeken diğer sonuçları arasında yer alıyor.  Araştırmaya göre, zamlar yılın ilk çeyreğinde maaşlara yansıyacak.

PERYÖN: Maaş zammı ortalaması 2019’da yüzde 16 olacak 

İstanbul, 14 Kasım (DHA) - Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) tarafından yapılan ve KPMG Türkiye tarafından yorumlanan 2019 Ücret Araştırması’na göre kurumların yüzde 95’i 2019 yılında bir kez ücret artışı yapacak; zam ortalaması ise yüzde 16 olacak.
Unvan bazında ücret artış oranlarına bakıldığında ise tüm unvanlarda geçen seneye kıyasla dikkate değer bir artış görülüyor.
Toplam ücretlendirme paketinin önemli bir başlığı olan ikramiye ve prim uygulamaları incelediğinde, araştırmaya katılan şirketlerin yarısı mevcut sistemlerinde bir değişiklik yapmayacağını ifade ederken, katılımcıların yüzde 20.9’u böyle bir uygulamalarının olmadığını belirtiyor.
İkramiye ve prim uygulamasında kesintiye gidecek kurum sayısının düşük olması da araştırmanın dikkat çeken diğer sonuçları arasında yer alıyor.
Araştırmaya göre, zamlar yılın ilk çeyreğinde maaşlara yansıyacak. Kurumların yüzde 75’i 2019 zammını Ocak - Mart ayında yapmayı planlıyor. Yüzde 15’i Nisan - Haziran, yüzde 7’si Temmuz - Eylül ve yüzde 3.0’ü de Ekim - Aralık arasında zam yapacak.
Çalışanlara sunulan yan haklarda ilk sırayı, geçen sene olduğu gibi bu yıl da yüzde 69 ile sağlık sigortası alıyor.
İkinci sırada kendine yer bulan şirket aracı ise geçen sene yüzde 51.58 gibi bir orana sahipken bu yıl yüzde 61.8’e yükselmiş durumda.
Ancak araştırma; 2019 yılında döviz kurlarındaki dalgalanmaların devam etmesi durumunda, şirketlerin çalışanlarına yan hak olarak leasing maliyetleri yüksek araç tahsis etmek yerine düşük maliyetli yan haklara yöneleceğini öngörüyor.
PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Berna Öztınaz; araştırmaya katılan kurumların yüzde 95’i, 2019 yılı için yılda bir kez ücret artışı yapacağını belirtt ve şöyle devam etti:
“Önceki yıllardan farklı olarak ekonomik verilere bağlı olarak ücret artış frekanslarının ve oranlarının değişim gösterebileceği de öngörülüyor.
“Şirketlerin faaliyet gösterdikleri sektör, şirket yapısı ve ülke ekonomisindeki gelişmeler ile küresel ekonomideki dalgalanmalar da ücret artış politikalarını etkileyen faktörler arasında. “Bazı şirketler yıllık toplam ücret artış oranını ikiye bölerek, bazıları ise ek enflasyon artışı yaparak 2019 enflasyon ile mücadele hareketlerini belirleyecek.
“Şirketler yıl ortasından sonra gerçekleşen ekonomik gelişmelerde dümeni hızlı çevirmekte imtina edip, ücretler konusunda daha temkinli bir yönetim yaklaşımı sergileyebilir.
“Çalışan bağlılığını öncelikleri arasına alan şirketlerin bütçeledikleri artışın altına inmeyeceğini tahmin ediyoruz.
“Ücret artış oranlarını 2019 yılında en çok etkileyecek unsurların enflasyon baskısı ile döviz kurlarındaki dalgalanmalar olacağı aşikâr.
“Bu nedenle gerçekleşecek ücret artışlarında herhangi bir değişiklik olup olmayacağını önümüzdeki yılın raporunda hep birlikte göreceğiz.” (Fotoğraflı)

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