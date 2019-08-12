Pes etmedi risk aldı kurduğu ikinci serada başarılı oldu

ORHAN YOLDAŞ - Antalya'da 25 yıl seracılık yapan Hasan Söylemez, seracılığın yaygın olmadığı Malatya'da üreteceği sebzeleri kolayca pazarlayabileceğini düşünerek kurduğu serada ilk girişimde olumsuz sonuç alsa da pes etmeyerek tonlarca sebze üretmeye başladı.

Ekonomik sorunlar nedeniyle 1990 yılında memleketi Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinden Antalya'ya giden 4 çocuk babası Hasan Söylemez, buradaki seralarda 2 yıl işçi olarak çalıştı. Bu süreçte kendisine ait bir sera kurmayı hayal eden Söylemez, 8 yıl sera sahipleriyle ortaklık yaparak sebze üretimine devam etti.

Sektörde edindiği tecrübenin ardından risk alan ve "ben de yaparım" diyen Söylemez, kendi imkanlarıyla Antalya Kumlucu'da kiraladığı sera tesisinde sebze üretmeye başladı. Hasan Söylemez, Antalya'da edindiği tecrübelerden sonra seracılığın yaygın olmadığı Malatya'da sera tesisi kurmak için kolları sıvadı.

Malatya'da üreteceği sebzeyi daha hızlı pazarlayacağını düşünen Söylemez, risk alarak yaklaşık 4 yıl önce Battalgazi ilçesi Toygar Mahallesi'nde serasını kurdu. Burada istediği verimi alamayan Söylemez, pes etmeyip, 25 yıllık alın terinin birikimi olan sermayesiyle ilçenin Bahçebaşı Mahallesi'ne kurduğu yaklaşık 5 dönümlük serada bu sefer istediği verimle kaliteyi almayı başardı.