PETDER 2017'de 20 bin tona yakın atık yağ topladı

Ayşegül Acar / İstanbul, 17 Temmuz (DHA) - Petrol Sanayi Derneği (PETDER), 2017 yılında 20 bin tona yakın atık yağ topladı ve 20 milyar metreküp temiz suyun kirlenmesini önledi.

PETDER Atık Motor Yağlarının Yönetimi Projesi 2017 Faaliyet Raporu’nu açıkladı. Rapora göre, bugüne kadar toplam 217.085 ton atık motor yağı toplandı. 2017 yılında toplanan atık motor yağı miktarı ise 19.996 ton olarak gerçekleşti.

PETDER Başkan Yardımcısı ve TOTAL Oil Türkiye Lojistik Direktörü Yaşar Taşkıran, “Atık Motor Yağlarının Yönetimi Projesi”nin çevreye ve ülke ekonomisine sağladığı katkının yanı sıra, 10 Numara Yağ adı altında gerçekleşen yasadışı akaryakıt faaliyetlerinin önüne geçilmesinde oynadığı rol ile de büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Raporda yer alan verileri değerlendiren Taşkıran, 2017 yılında PETDER tarafından toplanıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisanslı işletmelere teslim edilen atık motor yağı miktarının, 2016 yılına kıyasla yüzde 4.23 artış sergileyerek 19 bin 996 ton olarak gerçekleştiğini belirtti.

Taşkıran, "19 bin 996 ton atık motor yağı 19.9 milyar metreküp suyu kirletecek büyüklüktedir. 92 milyon kişinin bir yıllık su ihtiyacına karşılık gelen bu miktardaki su, ülkemizin tüketilebilir tüm yeraltı ve yerüstü su potansiyelinin yüzde 17’sine denk geliyor" dedi ve böylelikle Türkiye’nin enerji verimliliğine de 860 milyon kWh katkıda bulunduklarının altını çizdi.

Atık motor yağlarının yönetmelik kurallarına uygun olarak toplanması, taşınması ve lisanslı işletmeler tarafından çevre ve insan sağlığına uygun koşullarda geri kazanımı veya bertarafı için gerekli tüm maliyetleri karşılayan PETDER, motor yağı üreten işletmeler için bu işlemleri bedelsiz olarak yerine getiriyor. (Fotoğraflı)



