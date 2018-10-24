PETDER : Benzin satışları Eylül'de yüzde 5.65 azaldı

İstanbul, 24 Ekim (DHA) - Petrol Sanayi Derneği (PETDER), benzin satışlarının Eylül ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.65 oranında azaldığını açıkladı.

PETDER'in yayınladığı aylık bültene göre, Eylül ayında benzin satışları, geçen yılın ayındaki 276 bin 891 metreküpten, 261 bin 248 metreküpe geriledi. Bu dönemde;

- Motorin satışları yüzde 5.73 azalmayla 2.49 milyon metreküpten, 2.35 milyon metreküpe geriledi.

- Kalorifer yakıtı satışları yüzde 29.20 düşüşle 5 bin 864 tondan, 4 bin 152 tona düştü.

- Fuel oil satışları yüzde 13.56 artışla 52 bin 152 tondan, 59 bin 224 tona yükseldi.

- Gazyağı satışları yüzde 61.28 düşüşle 421 tondan 163 tona indi.

- Otogaz LPG satışları yüzde 2.29 düşüşle 289 bin 267 tondan, 279 bin 698 tona geriledi.

- İlk dokuz ayda benzin satışları yüzde 3.03 artışla 2 milyon 386 bin 146 ton, motorin satışları yüzde 0.62 artışla 20.82 milyon metreküpe çıktı. (Tablo)



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