FİNANS

Petkim ilk 6 ayda 5,9 milyar lira net satış geliri elde etti

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2019 12:29 | Son Güncelleme

Petkim'in, bu yılın ilk yarısındaki net satış geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 5,9 milyar liraya yükseldi - Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artışla 890 milyon liraya oldu

İSTANBUL (AA) - Petkim'in, bu yılın ilk yarısındaki net satış geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 5,9 milyar liraya, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) ise 890 milyon liraya yükseldi.

SOCAR Türkiye iştiraki entegre petrokimya şirketi Petkim'in 2019'un ilk yarısına ait finansal sonuçları açıklandı.

Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Petkim'de bu yılın ilk yarısında üretimde tüm zamanların rekor seviyesine ulaşıldı. Petkim'in bu dönemdeki net satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 5,9 milyar lira oldu.

Petkim'in bu yılın ilk yarısındaki FAVÖK'ü de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 890 milyon liraya yükseldi. Diğer yandan şirketin net karı geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 9 azalarak 439 milyon lira oldu.

Geçen yılın son çeyreğinde yapılan planlı bakımın ardından üretim performansı artan Petkim, bu yılın ikinci çeyreği itibarıyla yüzde 100 kapasiteye ulaştı.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, üretim seviyelerini rekor düzeye taşıyacak bir strateji izlediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"2019 yılı Petkim’de dijital dönüşümün meyvelerini aldığımız bir yıl oluyor. Dijitalleşme ekibimiz şu ana kadar 40’ın üzerinde proje yürüttü. Bu projeleri makine öğrenmesi, yapay zeka, görüntü tanıma, robotik süreç otomasyonu gibi teknolojileri kullanarak gerçekleştirdik. Etilen Fabrikamızda uyguladığımız Etilen Fırın Optimizasyon Modeli (EFOM) Projesi bunlardan sadece biri. Bu proje sayesinde eskiden haftada bir kez yapılan 8 fırın çalıştırma senaryosu yerine artık her 15 dakikada bir 54 milyar senaryo üretebiliyoruz. Bütün bu senaryolarda Petkim için en uygun ve en verimli senaryoyu seçerek hayata geçiriyoruz. Bu projelerin faydalarını finansal sonuçlarımızda somut olarak görüyoruz. Petkim’in geneline yaymayı amaçladığımız projelerimizle Türkiye’nin ve Azerbaycan’ın en dijital şirketi olma yolunda adım adım ilerliyoruz."

Mammadov, geçen yıl ekimde açılan ve test çalışmaları tamamlanan STAR Rafineri'den 2019'un ilk yarısında 260 bin ton ham madde aldıklarını kaydederek, "Orta vadede ham maddemizin tamamına yakınını karşılamayı hedeflediğimiz STAR Rafineri’yle sağlanan sinerji, önümüzdeki dönemde verimliliğimizi daha da artıracak." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNER 'Yeni bir jön geliyor' 'Yeni bir jön geliyor'
EKONOMİ KİTAPLIĞI - Borsa Sihirbazları - Zirvedekilerle RöportajlarEKONOMİ KİTAPLIĞI - Borsa Sihirbazları - Zirvedekilerle Röportajlar
Türkiye ve İsviçre’den blockchain işbirliğiTürkiye ve İsviçre’den blockchain işbirliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
PETKİM Petkim genel müdürü Anar Mammadov

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Bir indirim haberi daha!

Bir indirim haberi daha!

Dev bankadan önemli altın tahmini!

Dev bankadan önemli altın tahmini!

Emekli bayram ikramiyeleri bugün yatıyor

Emekli bayram ikramiyeleri bugün yatıyor

Akaryakıt fiyatlarına beklenen indirim geldi

Akaryakıt fiyatlarına beklenen indirim geldi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bisam: Açlık sınırı 1,981, yoksulluk sınırı 6,854 liraya yükseldi

Bisam: Açlık sınırı 1,981, yoksulluk sınırı 6,854 liraya yükseldi

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Borsa Sihirbazları - Zirvedekilerle Röportajlar

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Borsa Sihirbazları - Zirvedekilerle Röportajlar

Türkiye ve İsviçre’den blockchain işbirliği

Türkiye ve İsviçre’den blockchain işbirliği

ING Türkiye 305 milyon dolarlık sendikasyon kredisi aldı

ING Türkiye 305 milyon dolarlık sendikasyon kredisi aldı

Erhan Nacar’dan gurbetçilere uyarı: Türkiye’deki varlıklarınızı gizleyin

Erhan Nacar’dan gurbetçilere uyarı: Türkiye’deki varlıklarınızı gizleyin

Temmuz’da en çok BİST kazandırdı, DİBS kaybettirdi

Temmuz’da en çok BİST kazandırdı, DİBS kaybettirdi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.