Petkim ilk 6 ayda 5,9 milyar lira net satış geliri elde etti

İSTANBUL (AA) - Petkim'in, bu yılın ilk yarısındaki net satış geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 5,9 milyar liraya, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) ise 890 milyon liraya yükseldi.

SOCAR Türkiye iştiraki entegre petrokimya şirketi Petkim'in 2019'un ilk yarısına ait finansal sonuçları açıklandı.

Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Petkim'de bu yılın ilk yarısında üretimde tüm zamanların rekor seviyesine ulaşıldı. Petkim'in bu dönemdeki net satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 5,9 milyar lira oldu.

Petkim'in bu yılın ilk yarısındaki FAVÖK'ü de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 890 milyon liraya yükseldi. Diğer yandan şirketin net karı geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 9 azalarak 439 milyon lira oldu.

Geçen yılın son çeyreğinde yapılan planlı bakımın ardından üretim performansı artan Petkim, bu yılın ikinci çeyreği itibarıyla yüzde 100 kapasiteye ulaştı.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, üretim seviyelerini rekor düzeye taşıyacak bir strateji izlediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: