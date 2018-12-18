Petkim, Turquality Programı'na katıldı

İSTANBUL (AA) - SOCAR Türkiye'nin iştiraki Petkim, Ticaret Bakanlığı tarafından Türk ürünlerinin yurt dışında markalaşması ve Türk malı imajının yerleştirilmesi amacıyla hayata geçirilen Turquality Programı'na katıldı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Petkim'in Turquality Programı'na başvuru sürecini 5 ayda tamamladığı bildirildi.

Petkim'in, programın gerekliliklerini yerine getirmek için kendi bünyesinde disiplinler arası bir yaklaşımla kapsamlı bir ekip çalışması yaptığı, Ticaret Bakanlığı tarafından Türk ürünlerinin yurt dışında markalaşması ve Türk malı imajının yerleştirilmesi amacıyla hayata geçirdiği Turquality Programı'na katılmayı başardığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, Türkiye'nin tek entegre petrokimya üreticisi Petkim'in Turquality desteğiyle uluslararası arenada daha da güçleneceğini belirtti.

Programla Türkiye'nin ekonomisine değer katarken, şirketin yurt dışındaki imajına da yeni bir vizyon sağlayacaklarını vurgulayan Mammadov, şunları kaydetti: