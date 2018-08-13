FİNANS

Petkim'den, ABD'nin önde gelen enstitüsü ile iş birliği

FİNANS HABERLERİ  | 13.08.2018 15:12 | Son Güncelleme

Petkim Massachusetts Teknoloji Enstitisü "Endüstriyel Bağlantı Programı"na üye oldu

Petkim Petrokimya Holding AŞ'nin (Petkim), teknoloji, Ar-Ge ve kimya alanlarında dünyanın en iyi teknik okullarından Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (Massachusetts Institute of Technology MIT) "Endüstriyel Bağlantı Programı"na (ILP) üye olduğu bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, SOCAR Türkiye’nin iştiraki Petkim'in söz konusu üyelikle Ar-Ge çalışmalarını ve sektörün gelişimine katkıda bulunacak stratejik araştırmalarını global arenaya taşımayı hedeflediği belirtildi.

ILP programının dünya genelinde şirketlerle karşılıklı olarak bilgi ve teknoloji alanında bağlantı kurmak ve güçlendirmek amacıyla oluşturulduğu ifade edilen açıklamada, Petkim'in program sayesinde stratejik önemi olan spesifik araştırma alanlarına odaklanacağı kaydedildi.

Açıklamada, ILP üyeliğinin Petkim’in ana stratejilerinden birini oluşturan dijital dönüşüm ve inovasyon alanlarındaki projeleri açısından büyük önem taşıdığı aktarılarak, ilk etabın iki yıl süreceği ve bu sürenin yürütülecek projelerin ihtiyacına göre karşılıklı olarak uzatılabileceği vurgulandı.

Program kapsamında bu ay MIT araştırmacıları ile Petkim Ar-Ge ve üretim birimlerinin, projelerle ilgili potansiyel konuları saptayacaklarına işaret edilen açıklamada, gelecek ay ise Petkim’den uzmanların ABD’ye giderek MIT yetkilileriyle ile bir toplantı yapacakları bilgisi verildi.

Açıklamada, karşılıklı eğitim ve potansiyel ilgi alanları odaklı çalışmaların yıl boyunca devam edeceği belirtilerek, Petkim'in ILP üyeliğiyle MIT’deki araştırma alanlarını genişleten ve sektöründe öncü global 250 şirket arasında yerini aldığı vurgulandı.

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Endüstriyel Bağlantı Programı Massachusetts Institute of Technology (MIT) Petkim Petrokimya Holding AŞ (PETKİM) SOCAR Türkiye

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