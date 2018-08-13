Petkim'den, ABD'nin önde gelen enstitüsü ile iş birliği

Petkim Petrokimya Holding AŞ'nin (Petkim), teknoloji, Ar-Ge ve kimya alanlarında dünyanın en iyi teknik okullarından Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (Massachusetts Institute of Technology MIT) "Endüstriyel Bağlantı Programı"na (ILP) üye olduğu bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, SOCAR Türkiye’nin iştiraki Petkim'in söz konusu üyelikle Ar-Ge çalışmalarını ve sektörün gelişimine katkıda bulunacak stratejik araştırmalarını global arenaya taşımayı hedeflediği belirtildi.

ILP programının dünya genelinde şirketlerle karşılıklı olarak bilgi ve teknoloji alanında bağlantı kurmak ve güçlendirmek amacıyla oluşturulduğu ifade edilen açıklamada, Petkim'in program sayesinde stratejik önemi olan spesifik araştırma alanlarına odaklanacağı kaydedildi.

Açıklamada, ILP üyeliğinin Petkim’in ana stratejilerinden birini oluşturan dijital dönüşüm ve inovasyon alanlarındaki projeleri açısından büyük önem taşıdığı aktarılarak, ilk etabın iki yıl süreceği ve bu sürenin yürütülecek projelerin ihtiyacına göre karşılıklı olarak uzatılabileceği vurgulandı.