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Petkim'den enflasyonla mücadeleye destek

FİNANS HABERLERİ  | 29.11.2018 12:35 | Son Güncelleme

Petkim, enflasyonla mücadeleye destek için 1 Aralık'tan itibaren ürünlerinin fiyatlarında indirim uygulayacak - Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov: - "Ekonominin ve Türk lirasının dalgalanmalar yaşadığı son aylarda, kamu ve özel sektörün tüm oyuncularının birlikte başladığı mücadeleye biz de katılmak istedik"

İSTANBUL (AA) - SOCAR Türkiye'nin iştiraki Petkim'in enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla ürünlerinin fiyatlarında indirime gideceği belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Petkim'in, enflasyonla mücadeleye destek olmak ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamak amacıyla ekonomik değeri yüksek ürünleri sanayiciye indirimli fiyattan vereceği ifade edildi.

Petkim'in indirimli satışa 1 Aralık'tan itibaren başlayacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnşaat, tarım, otomotiv, elektrik, elektronik, ambalaj, tekstil sektörlerinin ham madde ihtiyaçları indirimli fiyatlarla karşılanacak. Petkim'in enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla sanayiciye destek sunacağı ürünler, Türkiye'de pek çok sektörün önemli ham maddelerini oluşturuyor. Söz konusu tarihten itibaren Alçak Yoğunluklu Polietilen (AYPE), Alçak Yoğunluk Polietilen Tubuler (AYPE-T) ve Yüksek Yoğunluk Polietilen ürünlerinde ton başına 20 dolar, polipropilen ürün türlerinde ton başına 30 dolar, spot satış fiyatlarında ise polipropilen, saf terafitalik asit (ve etilen gilikol ürünlerinde ton başına 20 dolarlık indirim uygulanacak. Ayrıca, AYPE, AYPE-T 2-1 ürününde yüzde 6 olan indirim oranı yüzde 10'a, AYPE, AYPE-T'de 2-2 ürününde yüzde 9 olan indirim oranı yüzde 15'e yükseltilecek."

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, Petkim'in Türkiye ekonomisine önemli katkılarda bulunan güçlü bir kuruluş olarak enflasyonla mücadeleye destek vereceğini bildirdi.

Mammadov, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de onlarca sektörün tedarikçisi olarak ürettiğimiz ürünlerle Türkiye ekonomisine değer katmak için aralıksız çalışıyoruz. Türkiye'nin ilk petrokimya şirketi olarak sorumluluklarımız var. Türkiye önemli bir dönemden geçiyor. Ekonominin ve Türk lirasının dalgalanmalar yaşadığı son aylarda, kamu ve özel sektörün tüm oyuncularının birlikte başladığı mücadeleye biz de katılmak istedik. Türkiye ekonomisi sağlam temellere dayanan güçlü bir ekonomi. Biz tüm yatırımlarımızda olduğu gibi ekonomiyi de uzun vadeli değerlendiriyor ve Türkiye'ye güveniyoruz. Bu güvenin bir göstergesi olarak ürünlerimizi piyasaya indirimli fiyatlarla sağlayarak, Türkiye ekonomisine katkımızı sunacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Anar Mammadov PETKİM Petrokimya SOCAR Türkiye

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