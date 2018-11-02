Petkim'in 9 aylık karı azaldı

Petkim Petrokimya Holding AŞ'nin (Petkim) bu yılın 9 ayında elde ettiği net kar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 azalarak 915 milyon 434 bin liraya düştü.
Petkim'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamaya göre şirket, geçen yılın 9 aylık döneminde 1 milyar 36 milyon 819 bin lira net kar elde etti.
Bu yılın 9 ayında şirketin net satışları 7,28 milyar lira oldu. Söz konusu dönemde şirketin net karı yüzde 11,7 azalarak 915 milyon 434 bin liraya geriledi.
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