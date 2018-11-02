FİNANS

Petkim'in 9 aylık net karı 915 milyon lira

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 13:29 | Son Güncelleme

 Petkim, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde faiz, amortisman ve vergi öncesi kârını (FAVÖK) yılın ikinci çeyreğine oranla yüzde 75 artırırken 9 ayda 915 milyon TL net kâr elde etti.  Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, yılın ilk 9 ayında gösterdikleri başarıyı verimlilik odaklı proje, yatırım ve ortaklıklarının yanı sıra teknoloji ve Ar-Ge’ye yaptıkları yatırımlarla elde ettiklerini belirti ve şöyle devam etti:  “Gelişmekte olan ülkelerin içinden geçtikleri dalgalı piyasa koşullarına rağmen katma değerli üretimin gücüne olan inancımızla, iç piyasaya ürün sunmaya devam ettik.   “Türkiye’nin cari açığının azaltılmasına katkı sağlayacak üretim gücümüzü ve yatırımlarımızı daha verimli kılmaya odaklandığımız 2018 yılı bizim için pek çok anlamda bir dönüşüm yılı oldu.   “Yılın başında, ekim ayında açılan STAR Rafineri’ye dolaylı olarak yüzde 18 ortak olmak üzere adım attık.Bu ortaklık için 240 milyon dolarlık ikinci taksit ödemesini eylül ayında gerçekleştirdik.   “Önümüzdeki dönemde STAR Rafineri’den navlun ücreti ödemeden ve aynı standartta alacağımız hammadde ile verimliliğimizi daha da artıracağız.   “Tüm süreçlerimizi uçtan uca gözden geçirerek Petkim değer zinciri doğrultusunda verimlilik yaratacak fonksiyonlar arası iyileştirme projelerimizi uygularken Petkim’in son yıllarda giderek artan rekor kârlılığını ve performansını koruyacak güçlü planlar yapıyoruz.  “2018, dijitalleşme yolculuğunda altyapı çalışmalarımızı gerçekleştirme yılımızdı.

Petkim'in 9 aylık net karı 915 milyon lira

İstanbul, 2 Kasım (DHA) - Petkim, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde faiz, amortisman ve vergi öncesi kârını (FAVÖK) yılın ikinci çeyreğine oranla yüzde 75 artırırken 9 ayda 915 milyon TL net kâr elde etti.
Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, yılın ilk 9 ayında gösterdikleri başarıyı verimlilik odaklı proje, yatırım ve ortaklıklarının yanı sıra teknoloji ve Ar-Ge’ye yaptıkları yatırımlarla elde ettiklerini belirti ve şöyle devam etti:
“Gelişmekte olan ülkelerin içinden geçtikleri dalgalı piyasa koşullarına rağmen katma değerli üretimin gücüne olan inancımızla, iç piyasaya ürün sunmaya devam ettik.
“Türkiye’nin cari açığının azaltılmasına katkı sağlayacak üretim gücümüzü ve yatırımlarımızı daha verimli kılmaya odaklandığımız 2018 yılı bizim için pek çok anlamda bir dönüşüm yılı oldu.
“Yılın başında, ekim ayında açılan STAR Rafineri’ye dolaylı olarak yüzde 18 ortak olmak üzere adım attık.Bu ortaklık için 240 milyon dolarlık ikinci taksit ödemesini eylül ayında gerçekleştirdik.
“Önümüzdeki dönemde STAR Rafineri’den navlun ücreti ödemeden ve aynı standartta alacağımız hammadde ile verimliliğimizi daha da artıracağız.
“Tüm süreçlerimizi uçtan uca gözden geçirerek Petkim değer zinciri doğrultusunda verimlilik yaratacak fonksiyonlar arası iyileştirme projelerimizi uygularken Petkim’in son yıllarda giderek artan rekor kârlılığını ve performansını koruyacak güçlü planlar yapıyoruz.
“2018, dijitalleşme yolculuğunda altyapı çalışmalarımızı gerçekleştirme yılımızdı. Endüstri 4.0 yolculuğumuza üretimde ileri analitik uygulamalar ve yapay zeka kullanımı ile başladık. Fabrikalarımızın üretim ve bakım süreçlerinde yapay zeka uygulamalarını yaygınlaştırıyoruz. “Artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojilerini üretim, bakım ve iş güvenliği birimlerimizde kullanmaya başladık.
“Dijital dönüşüm kapsamında çalışanlarımızın yapay zeka, makine öğrenmesi, büyük veri ve analitik araçların kullanımı ile ilgili yetenekler edinebilecekleri Petkim Dijital Akademi‘yi kurduk. Dijitalleşme alanındaki iyileştirme ve optimizasyon projelerimiz net kârlılığımızı da pozitif yönde etkiliyor.
“Türkiye’de ve dünyada öncü olacak Ar-Ge çalışmalarımız ve inovasyonlarımız için Massachusetts Institute of Technology (MIT) ile çalışmalarımız devam ediyor. Ar-Ge ve kimya alanlarında dünyanın en iyi teknik okullarından MIT’nin Endüstriyel Bağlantı Programı’nın (ILP- Industrial Liaison Program) bir üyesi olarak, bu network’te bilgi transferi yapan, sektörünün öncüsü global 250 şirket arasında yer alıyoruz.
“2019, tüm bu projelerimizin ve yatırımlarımızın meyvesini aldığımız yıl olacak.” (Fotoğraflı)

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