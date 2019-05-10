FİNANS

Petkim'in ilk çeyrek karı yüzde 14 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 10.05.2019 11:13 | Son Güncelleme

Petkim'in ilk çeyrek karı yüzde 14 arttı

İSTANBUL (AA) - SOCAR Türkiye'nin iştiraki Petkim'in net karı yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 144 milyon liraya yükseldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Petkim'in 2019'un ilk çeyreğindeki satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 arttı ve cirosu 2,83 milyar liraya ulaştı.

Petkim'in faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 338 milyon lira oldu. Şirketin net karı ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 144 milyon liraya çıktı.

Petkim'in etilen fabrikası yılın ilk üç ayında yüzde 99 kapasiteye ulaştı. Bu dönemde STAR Rafineri'den 75 bin tonu nafta olmak üzere 84 bin ton ham madde alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, tam kapasite üretime geçmek için gün sayan STAR Rafineri ile entegre çalışmalarının meyvelerini almaya başladıklarını ifade etti.

Bu sinerjinin yaratacağı faydayı yıl sonuna doğru daha çok hissedeceklerini belirten Mammadov, şunları kaydetti:

"Yarattığımız ortak sinerjinin yanı sıra verimlilik odaklı çalışmalarımız ve yatırımlarımızla bu yıl hem sektörümüzü büyütmeyi hem de sürdürülebilir karlılığımızı artırmayı hedefliyoruz. Piyasa koşullarına ve durgunluk beklentilerine rağmen, Türk sanayisi ve ekonomisi için değer yaratmaya odaklandık ve yatırımlarımızı sürdürdük. 2019 yılında da pazarın ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını hızlı ve eksiksiz bir şekilde karşılayarak, Türkiye’de katma değerli üretimin lideri olmaya devam edeceğiz."

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