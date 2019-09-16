FİNANS

Petlas, dünya şampiyonlarına öncülük etti

FİNANS HABERLERİ  | 16.09.2019 13:34 | Son Güncelleme

TOSFED ve Petlas iş birliği, Rally of Turkey ve Türkiye Ralli Şampiyonası'nın Türkiye Rallisi etabıyla devam etti - 12-15 Eylül'de Marmaris'te gerçekleşen yarışta, parkura müsabık araçlardan önce çıkan ve etap güvenliğini kontrol eden öncü araçlarda, Türkiye'de geliştirilmiş ve üretilmiş Petlas lastikler kullanıldı

İSTANBUL(AA) - Petlas, 12-15 Eylül'de Marmaris'te gerçekleşen rallide dünya şampiyonlarına öncülük etti.

Petlas'tan yapılan açıklamaya göre, Rally Of Turkey ve Türkiye Ralli Şampiyonası'nın Türkiye Rallisi, 12-15 Eylül'de Marmaris'te düzenlendi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Petlas arasındaki iş birliği, bu yarışta da devam etti. Ar-Ge gücüyle geçen yıl Petlas Motorsport departmanına ve yarış lastiği geliştirme programına start veren Petlas'ın lastikleri, şampiyonada etap güvenliği için yarışmacılar öncesi parkura çıkıp süpürücülük görevini üstlenen öncü araçlarda kullanıldı.

Tamamen bir yarış otomobili özelliklerine sahip, dört tekerlekten ve önden çekişli farklı araçlar, yarışta start alacak yarışmacılara Petlas lastiklerle öncülük etti, etaplarda müsabık ve seyirci güvenliğini kontrol ettiler.

- "En büyük hayalimiz, bir Türk sporcunun Petlas lastiklerle Dünya Şampiyonu olması"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, Petlas'ın yerli sermaye, yerli mühendislik ve yerli üretim gücü ürünü yeni nesil yarış lastikleriyle otomobil sporlarındaki yerini sağlamlaştırdığını belirterek, "TOSFED iş birliğimiz kapsamında, başından bu yana destekçisi olmaktan onur duyduğumuz TOSFED Yıldızını Arıyor projesi ve destek verdiğimiz diğer yarışlara ek olarak, dünya şampiyonası düzeyinde parkurda yer almak bizlere heyecan veriyor. Marmaris'in eşsiz doğasında yarışan dünya şampiyonlarına ve şampiyon adaylarına, yerli markamız Petlas'ın öncülük etmesi bizleri gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Binek otomobillerinden minibüs, otobüs ve kamyonlara, iş makinelerinden savaş jetlerine, tarıma yönelik araçlardan askeri ve güvenlik amaçlı özel taşıtlara, en yüksek dünya standartlarında lastikleri, yerli sermaye, yerli mühendislik ve Ar-Ge, yerli iş gücü ile üreten Petlas'ın, küresel bir proje olarak gördüğü yarış lastiği geliştirme programına büyük önem verdiğini aktaran Özürün, şunları kaydetti:

"Yarış etkinliklerinden elde ettiğimiz verilerle yerli yarış lastiklerimizi geliştiriyoruz. Türkiye Ralli Şampiyonası'nın Türkiye Rallisi etabında da, güvenlik araçlarında Petlas tarafından geliştirilen bu lastikler kullanıldı. Yarış parkurları, bu alanda faal tüm küresel markalar için önemli bir vitrin ve rekabet arenası olduğu kadar, aynı zamanda da bir Ar-Ge platformudur. Parkurlardan önemli Ar-Ge verileri elde ediyoruz, lastiklerimizi geliştirirken bu verilerden faydalanıyoruz. Bunun yanı sıra pilotlar, takımlar, otomotiv yöneticileri ve ihtisas medyası ile doğrudan temas ediyoruz, onların görüşlerini de Ar-Ge verisi olarak kaydediyoruz. Parkurlarda kat edilen her bir kilometre, lastik gelişimi bir için kilometre taşı oluşturuyor. En büyük hayalimiz ise bir Türk sporcunun Petlas lastiklerle Dünya Şampiyonu olmasıdır."

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Anahtar Kelimeler:
Petlas Türkiye Ralli Şampiyonası

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