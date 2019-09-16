Petlas, dünya şampiyonlarına öncülük etti

İSTANBUL(AA) - Petlas, 12-15 Eylül'de Marmaris'te gerçekleşen rallide dünya şampiyonlarına öncülük etti.

Petlas'tan yapılan açıklamaya göre, Rally Of Turkey ve Türkiye Ralli Şampiyonası'nın Türkiye Rallisi, 12-15 Eylül'de Marmaris'te düzenlendi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Petlas arasındaki iş birliği, bu yarışta da devam etti. Ar-Ge gücüyle geçen yıl Petlas Motorsport departmanına ve yarış lastiği geliştirme programına start veren Petlas'ın lastikleri, şampiyonada etap güvenliği için yarışmacılar öncesi parkura çıkıp süpürücülük görevini üstlenen öncü araçlarda kullanıldı.

Tamamen bir yarış otomobili özelliklerine sahip, dört tekerlekten ve önden çekişli farklı araçlar, yarışta start alacak yarışmacılara Petlas lastiklerle öncülük etti, etaplarda müsabık ve seyirci güvenliğini kontrol ettiler.

- "En büyük hayalimiz, bir Türk sporcunun Petlas lastiklerle Dünya Şampiyonu olması"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, Petlas'ın yerli sermaye, yerli mühendislik ve yerli üretim gücü ürünü yeni nesil yarış lastikleriyle otomobil sporlarındaki yerini sağlamlaştırdığını belirterek, "TOSFED iş birliğimiz kapsamında, başından bu yana destekçisi olmaktan onur duyduğumuz TOSFED Yıldızını Arıyor projesi ve destek verdiğimiz diğer yarışlara ek olarak, dünya şampiyonası düzeyinde parkurda yer almak bizlere heyecan veriyor. Marmaris'in eşsiz doğasında yarışan dünya şampiyonlarına ve şampiyon adaylarına, yerli markamız Petlas'ın öncülük etmesi bizleri gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.