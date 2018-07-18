FİNANS

Petlas Türkiye'nin yeni yeteneklerinin keşfine desteğini sürdürüyor

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2018 15:13 | Son Güncelleme

Petlas Genel Müdürü Yahya Ertem: - "Başından bu yana destekçisi olmaktan onur duyduğumuz Türkiye Yıldızını Arıyor projesini çok önemsiyoruz" - " Hayalimiz, yakın bir gelecekte, bir Türk sürücünün, Türkiye’nin lastiğini kullanarak dünya şampiyonu olması"

İSTANBUL (AA) - Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli lider markası Petlas, uluslararası otomobil sporları arenasında geleceğin Türk şampiyon adaylarını belirleyen "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesine desteğini ilk yıldan bu yana sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk otomobil sporları tarihinin ilk yetenek keşfetme projesi "TOSFED Yıldızını Arıyor", bu yıl Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından ikinci kez gerçekleştiriliyor. Projeye bu yıl, 14'ü kadın olmak üzere 263 başvuru gerçekleşti.

Projede ilk yarış heyecanı, 18-21 Temmuz'da TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek olan elemelerde yaşanacak. Elemelere katılacak yarışmacılar, geliştirme ve üretim aşaması tamamen yerli Petlas lastiklerin kullanıldığı, Fiat Egea yarış otomobillerle en iyi zamanı yapmak için yarışacaklar.

Elemeler sonucunda, her günün en hızlı ilk 10 ismi ile en hızlı 5 kadın sürücüsü finallere hak kazanacak.

\

- "Hayalimiz, bir Türk sürücünün Türkiye’nin lastiği ile dünya şampiyonu olması"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Genel Müdürü Yahya Ertem, Petlas'ın Türkiye'nin yanı sıra dünya çapında 100'ü aşkın ülkeye yayılan geniş bir coğrafyada aranılan bir marka olarak büyüdüğünü kaydetti.

Ar-Ge güçleriyle yarış lastiği geliştirme programına başladıklarını belirten Ertem, "Başından bu yana destekçisi olmaktan onur duyduğumuz Türkiye Yıldızını Arıyor projesini çok önemsiyoruz. Hayalimiz, yakın bir gelecekte, bir Türk sürücünün, Türkiye’nin lastiğini kullanarak dünya şampiyonu olması. Bu hayali gerçek kılacak güce ve yeteneğe sahip olduğumuza yürekten inanıyoruz. İşte, o yetenek, belki de bu 263 genç arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren Petlas, Türkiye Yıldızını Arıyor projesine, yüksek hız, güvenlik ve sürüş keyfini bir arada sunan Petlas Velox Sport PT741 ultra yüksek performans lastikleriyle destek veriyor.

Velox Sport PT741, yol tutuşlarda kusursuz direksiyon hakimiyeti ve denge sağlayarak güvenlikten ödün vermeksizin hızı mümkün kılıyor. Estetik sırt deseni ile yarış pistinde kolaylık sağlayan özel lastik, ıslak/kuru zemin ve virajlardaki tehlike riskini de minimize etmesiyle dikkati çekiyor.

TOSFED iş birliği kapsamında, Şampiyonlar Şampiyonası yarışlarına da destek olan Petlas, ayrıca İzmit Körfez Yarış Pisti'nde yarış otomobillerinin yarış parkurunun üzerinden geçişi için gerekli köprünün yapımını da üstlendi.

TOSFED ve Petlas arasında imzalanan sözleşme kapsamında, "Petlas Köprüsü" adıyla hizmet veren köprünün resmi açılışı, 2018 Şampiyonlar Şampiyonası etkinlikleri kapsamında gerçekleşti. Çalışma kapsamında pist girişinde bulunan yaya köprüsünün üstü kapatılarak köprüye giydirme uygulaması da yapıldı.

PARTNERİşte benim annem!İşte benim annem!
Otelcilik sektöründe Türkiye’de bir ilke imza atıldıOtelcilik sektöründe Türkiye’de bir ilke imza atıldı
Domatesi virüs vurdu, fiyatlar yükseldiDomatesi virüs vurdu, fiyatlar yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Petlas

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Benzine indirim geldi

Benzine indirim geldi

Bedelli askerlik yapmak isteyen çalışanlar izinli mi sayılacak? Açıklama geldi

Bedelli askerlik yapmak isteyen çalışanlar izinli mi sayılacak? Açıklama geldi

'Yabancılar ne satıyorsa alın!'

'Yabancılar ne satıyorsa alın!'

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Otelcilik sektöründe Türkiye’de bir ilke imza atıldı

Otelcilik sektöründe Türkiye’de bir ilke imza atıldı

Domatesi virüs vurdu, fiyatlar yükseldi

Domatesi virüs vurdu, fiyatlar yükseldi

İŞKUR ile Kayseri OSB arasında İşbaşı Eğitim Programı İşbirliği Protokolü

İŞKUR ile Kayseri OSB arasında İşbaşı Eğitim Programı İşbirliği Protokolü

Sevinç: Fındık fiyatlarının geçen yılın altında olacağını düşünmüyorum

Sevinç: Fındık fiyatlarının geçen yılın altında olacağını düşünmüyorum

SunExpress kış uçuş programını açıkladı

SunExpress kış uçuş programını açıkladı

Doğaltaş ve mermer ihracatının yüzde 38'i Burdur'dan

Doğaltaş ve mermer ihracatının yüzde 38'i Burdur'dan

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.