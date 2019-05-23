FİNANS

Petlas yeni ürünleriyle Autopromotec 2019 fuarında

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2019 10:59 | Son Güncelleme

Petlas markalı binek araç, hafif ticari, kamyon-otobüs, Run-Flat ve zirai grup lastiklerden oluşan geniş ürün gamı Avrupalı ziyaretçilerle buluşuyor

İSTANBUL (AA) - Petlas, dünyadaki otomotiv sektörü ekipman üreticilerinin takip ettiği Autopromotec 2019 fuarında, yeni ürünlerini Avrupalı müşterilerine tanıttı.

Petlas'tan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Bologna şehrinde 22 Mayıs'ta kapılarını açan Autopromotec 2019 fuarı, 26 Mayıs’a kadar ilgililerce ziyaret edilebilecek.

Elli yılı aşkın bir süredir, uluslararası üne sahip katılımcılarla muazzam bir büyüme kaydeden ve otomotiv yedek parça ürün gruplarını bir çatı altında toplayan Autopromotec, bu alandaki en büyük Avrupa fuarı olarak kabul ediliyor.

Lastik, jant, akü ürünlerinin yanı sıra araç servis ekipmanları ve yedek parça üreticileri bu fuara katılım gerçekleştiriyor.

Fuarda, Petlas markalı binek araç, hafif ticari, kamyon-otobüs, Run-Flat ve zirai grup lastiklerden oluşan geniş ürün gamı ziyaretçilerle buluşuyor.

Bu yılki fuarın ana konseptini oluşturan teknolojik devrimlerin otomotiv sektörüne yansımaları doğrultusunda, Petlas da Ar-Ge ve inovasyona verdiği önemi öne çıkaran 84 metrekarelik geniş bir stant ile katılım gerçekleştiriyor.

Petlas, yeni geliştirdiği zirai alanda "oyunun kuralını değiştiren tarım lastiği" olarak nitelendirilen PT-Trac'ı katılımcılarla buluşturdu. Tanıtımı geçen aylarda Türkiye ve Fransa’daki zirai fuarlarda eşzamanlı olarak gerçekleştirilen PT–Trac, kaymayı azaltıp, sürükleme kuvvetini artırıyor ve bu sayede traktörün gücünü maksimum oranda toprağa aktarıyor. Performans ve yakıt tasarrufunun yanı sıra, sürüş yumuşaklığı ve konforunda da artış sağlıyor.

AutoPromotec fuarında ayrıca Petlas'ın yeni nesil ağır ticari sınıfındaki NZ 300 treyler lastiği ve karma kullanım için geliştirilen RC 700 ürünleri tanıtıldı. Ziyaretçilere, yeni ürünlerin yanı sıra Petlas'ın büyük önem verdiği Ar-Ge çalışmalarının sonucu olan Run-Flat P-RFT teknolojisi paylaşıldı.

PETLAS standında sergilenen, yeni nesil Run-Flat (Patlasa da giden lastik) teknolojisinin kullanıldığı Velox Sport PT 741 P-RFT yaz lastiği ile Snow Master W 651 kış lastikleri, Avrupa’nın ve dünyanın pek çok noktasından gelen ziyaretçilerin yoğun beğenisini kazandı.

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