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Petlas'tan bayramda güvenli yolculuk için öneriler

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 10:22 | Son Güncelleme

Petlas Pazarlama Müdürü Özürün: - "Güvenli sürüş için araç lastiklerinin sorunsuz olması büyük önem taşıyor. Yola çıkmadan önce lastik şişirme basıncıyla diş derinliğini mutlaka ölçtürmek gerekiyor" - "Özellikle bayramlar gibi trafiğin yoğunlaştığı dönemlerde, uzun yol öncesi araç bakımı önem taşıyor"

İSTANBUL (AA) - Petlas Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, güvenli bir sürüş için araç lastiklerinin sorunsuz olmasının büyük önem taşıdığını belirterek, yola çıkmadan önce lastik şişirme basıncıyla diş derinliğini mutlaka ölçtürmek gerektiğini bildirdi.

Petlas'tan yapılan açıklamada, bayram tatilinde güvenli ve keyifli bir seyahat için önemli noktalara dikkat çekildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Pazarlama Müdürü Özürün, güvenli bir sürüş için araç lastiklerinin sorunsuz olmasının büyük önem taşıdığını belirterek, yola çıkmadan önce lastik şişirme basıncıyla diş derinliğini mutlaka ölçtürmek gerektiğini bildirdi.

Özürün, "Diş derinliği 3 mm’nin altındaki lastikler, aracın yol tutuşu özelliğini kaybetmesine ve fren mesafesinin uzamasına yol açıyor. Ayrıca, şu günlerde sıkça karşılaştığımız yağmurlu havalarda da lastiklerin su tahliye özelliği en aza iniyor. Araçlar su birikintilerinde kolayca savrulabiliyor. Bu nedenle de dişleri, 3 mm’nin altındaki lastiklerin mutlaka yenileriyle değiştirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

7 derecenin altında kullanım için tasarlanan ve üretilen kış lastiklerinin, sıcak havalarda istenilen performansı sergilemekten uzak kaldığını vurgulayan Özürün, şunları kaydetti:

"Test ve araştırma sonuçları, yaz döneminde kış lastiklerinin fren mesafesinin yaz lastiklerine oranla dramatik şekilde uzadığını kanıtlıyor. Yaz koşullarında, kış lastiklerinin yol tutuş performansında azalma oluyor. Kış lastikleri yazın daha fazla yakıt tüketimine ve lastiğin kullanım ömrünün azalmasına neden olurken, yazın kış lastiği kullanıldığında, artan yakıt tüketimi atmosfere daha fazla karbondioksit salınımına yol açıyor. Kış lastikleri yaz şartlarında ayrıca, sürüş konforunu da azaltıyor."

Özürün, özellikle bayramlar gibi trafiğin yoğunlaştığı dönemlerde uzun yol öncesi araç bakımının önem taşıdığına işaret ederek, "Aracımızın periyodik bakımını zamanında yaptırmamız, motor yağını ve frenleri mutlaka kontrol ettirmemiz gerekiyor. Akümüzü, araç farlarımızı, silecek suyunu ve güvenlik ekipmanlarımızı kontrolden geçirmek büyük önem taşıyor. Ayrıca, istenmeyen durumlara karşı zorunlu trafik sigortamızı da kontrol etmek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uzun saatler araç kullanmanın trafikte konsantrasyon sorunlarına yol açabileceğini belirten Özürün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Unutmamamız gerekiyor ki, en iyi lastikler ve en güvenlikli araçlar bile sürücü dikkatinin yerini dolduramaz. Trafikte kendimizin, değer verdiklerimizin ve başkalarının can ve mal güvenliği sorumluluğunu taşıdığımızı unutmamalı, trafik kurallarına ve hız limitlerine uyarak araç kullanmalıyız. Güvenli sürüş ve sorunsuz bir yolculuk için çok yüksek sesle müzik dinlemekten kaçınılmasını, 2 saatte bir 15 dakikalık molalar verilmesini öneriyoruz. Hem şehir içi trafiğinde hem de uzun yolculuklarda araç içindeki tüm yolcuların emniyet kemerini takması gerekiyor."

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- Petlas'tan ücretsiz lastik kontrolü

Verilen bilgiye göre, Petlas, bayram yolculuklarının güvenli ve keyifli geçmesine katkı sağlamak amacıyla yola çıkmaya hazırlanan sürücülere tüm Türkiye’deki 500'den fazla bayisinde ücretsiz lastik kontrolü hizmeti sağlıyor.

Tüm kontroller yapılsa da sürücüler zaman zaman yolculuk sırasında kötü sürprizlerle karşılaşabiliyor. Bu durumlarda ilk olarak güvenlik önlemlerinin alınması, hem yolcular hem de seyir halindeki diğer araçlar için önemli rol oynuyor. Olası bir acil durum anında aracın güvenli bir yere çekilerek dörtlü ikaz lambalarının yakılması ve diğer araçların durumdan haberdar edilmesi için uygun bir güvenlik mesafesine reflektör konulması gerekiyor.

Giderilemeyecek bir sorunla karşı karşıya kalma ihtimaline karşın yola çıkarken, yetkili servisin numarasını not etmek oldukça önem taşıyor. Servisin menzili dışında kalan bölgelerde ise jandarmadan ya da polisten yardım istenebilir.

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Petlas Pazarlama Müdürü Erkal Özürün

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