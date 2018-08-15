Petlas'tan bayramda yol güvenliğine destek

İSTANBUL (AA) - Petlas, bayram tatilinde güvenli ve keyifli bir seyahat için, tatil yollarının önemli kesişme noktalarında lastik kontrol ve bilgilendirme istasyonları oluşturdu.

Petlas'tan yapılan açıklamaya göre, pek çok kişi, Kurban Bayramı nedeniyle aile ziyaretleri ve tatil için yollara çıkmaya hazırlanırken, Petlas, yolculukların güvenli ve keyifli geçmesi için kontrol hizmeti sunuyor.

Petlas, tatil yollarının kesişme noktaları olan İstanbul çıkışı (Kurtköy), Balıkesir ve Afyon’da, sürüş güvenliği için lastik kontrol ve bilgilendirme istasyonları oluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Pazarlama Müdürü Erkal Özürün yol güvenliğinin önemine dikkati çekerek, "Öncelikle tüm halkımıza, aileleri ve sevdikleri ile hayırlı bir bayram diliyoruz. Bayramda çıkılan yolculukların huzurlu, güvenli ve keyifli geçmesi için lastik kontrol istasyonları oluşturduk. Bayram öncesinde bu istasyonlarımızda, lastik şişirme basıncı, diş derinliği, hasar ve aşınma kontrolü yapılacak ve eksikse hava basıncı tamamlanacak. Sürücüler, güvenli sürüş için lastiğin önemi konusunda bilgilendirilecek. Ayrıca güvenli lastik kullanımı için hazırlanan kontrol ve bilgi föylerimiz dağıtılacak." ifadelerini kullandı.