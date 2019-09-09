PETLAS'tan okul servisleri için öneriler

İSTANBUL(AA) PETLAS, okul yolunda güvenli bir yolculuk için araç lastiklerinde önem taşıyan noktalara dikkat çekti ve sosyal sorumluluk bilinciyle sürüş güvenliğiyle ilgili önerilerde bulundu.

PETLAS'tan yapılan açıklamaya göre, binek otomobillerinden minibüs, otobüs ve kamyonlara, iş makinalarından savaş jetlerine, tarıma yönelik araçlardan askeri ve güvenlik amaçlı özel taşıtlara, en yüksek dünya standartlarında lastikleri, yerli sermaye, yerli mühendislik, Ar-Ge ve yerli iş gücü ile üreten PETLAS, bu lastikleri ülkemizde bine yakın noktada tüketiciyle buluşturuyor; dünya üzerinde 100’den fazla ülkeye Türkiye’nin küresel markası olarak ihraç ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PETLAS Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, yasal düzenlemelerin, servis araçlarında çocukların güvenliği için önemli katkı sunduğunu belirterek, "Okul servis araçlarında 3 nokta emniyet kemerine çocuk aparatı, araç takip sistemi, sensörlü koltuk ve kapılar, kamera bulunması zorunlu tutuluyor. Öte yandan, tüm ticari araçlarda olduğu gibi okul servis araçlarında da mevsimine uygun olarak kış lastiği kullanımı, diş derinliği kontrolü ve lastik hava basıncının düzenli kontrol edilmesi riskleri azaltmak için büyük önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.