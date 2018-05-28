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Petlim, Ege'nin ihracatını tek başına sırtlayacak kapasitede

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2018 10:03 | Son Güncelleme

Petlim Genel Müdürü Doğan Çırakoğlu: - "Konteyner terminalinin ikinci fazının da bütün izinleri mayıs ayı itibarıyla tamamlanarak alındı" - "Ege Bölgesi geçen yılı 1,4 milyon TEU konteyner hacmi ile kapattı. Limanın ikinci fazını tamamlayarak 1,4 milyon TEU kapasiteyle Ege Bölgesi büyüklüğünde bir kapasiteye ulaştık" - "Ticari hacmi sürekli büyüyen Ege bölgesinde önümüzdeki 5 yıl boyunca kapasite sorunu yaşanmayacağını düşünüyoruz"

İZMİR (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Petlim Genel Müdürü Doğan Çırakoğlu, yaklaşık 500 milyon doları bulan yatırımla hayata geçen Petlim Konteyner Terminali'nin ikinci fazının tamamlanıp izinlerin mayıs ayında alındığını belirterek, "Ege Bölgesi geçen yılı 1,4 milyon TEU konteyner hacmiyle kapattı. Petlim’in ikinci fazını tamamlayarak 1,4 milyon TEU kapasiteyle Ege Bölgesi büyüklüğünde bir kapasiteye ulaştık. Ticari hacmi sürekli büyüyen Ege bölgesinde önümüzdeki 5 yıl boyunca kapasite sorunu yaşanmayacağını düşünüyoruz." dedi.

Çırakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Petlim Limancılık AŞ'nin Petkim’in yüzde 100 iştiraki olarak 2010’da kurulduğunu ve 2014'te yüzde 30 hissesinin ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs tarafından 250 milyon dolara satın alındığını söyledi.

Tamamı Türk müteahhitliğiyle yapılan ve Ege Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise 3. büyük limanı konumunda bulunan Petlim Konteyner Terminali'nin, dünyanın önde gelen liman işletmecilerinden APM Terminals tarafından 28 yıllığına işletilmesi için anlaşma imzalandığını anlatan Çırakoğlu, limanın ilk fazının Aralık 2015'te tamamlandığını anımsattı.

Çırakoğlu, inşaat ve işletme olarak yaklaşık 500 milyon dolarlık yatırımla ortaya çıkan terminalin yapımında bilgi birikimi ve tecrübe geliştirdiklerini ifade ederek, şu anda diğer grup şirketlerinin kıyı yapılarıyla ilgili projelerinin de icraatına başladıklarını vurguladı.

Petlim Konteyner Terminali'nin Türkiye'deki birçok liman standartlarının üzerinde bir proje olarak hayata geçirildiğini aktaran Çırakoğlu, "Örnek olarak, tek tek giriş çıkışların kontrolünün yapıldığı tipik bir liman giriş kapımız yok. Bütün işlemler ayrı bir alanda yapılıyor, sisteme gerekli bilgiler giriliyor ve kamyonlar kapıya geldiğinde plakadan tanındığı için direkt giriş yapabiliyor. O yüzden normalde liman kapılarında yaşanan yığılma burada görülmez. Bir kamyonun giriş çıkışı da yaklaşık 40 dakika içinde tamamlanıyor ki, bu müşteri memnuniyeti açısından çok önemli bir süre. Bu süre ne kadar kısa olursa, verimlilik ve tercih edilme oranı da o kadar artıyor." diye konuştu.

- "Ege'de 5 yıl boyunca kapasite sorunu yaşanmaz"

Çırakoğlu, Petlim'in şu anki yapısıyla beraber Ege Bölgesi'nde Yunanistan da dahil olmak üzere en büyük ve verimli liman konumunda olduğunu söyledi.

Limanın 750 bin TEU konteyner elleçleme kapasiteli birinci fazının 1,5 yıldır devrede olduğunu ve bu faz için birinci yılda konulan işletme hedeflerinin üzerine çıkıldığını belirten Çırakoğlu, şöyle devam etti:

"Biz ikinci yılda da bu hedefin aşılacağını öngörüyoruz. Konteyner terminalinin ikinci fazının da bütün izinleri mayıs ayı itibarıyla tamamlanarak alındı. Böylece, terminaldeki fazlar birleşti ve konteyner stoklanan, elleçlenen ve işlemlerin yapıldığı geri sahamız yaklaşık iki katına çıktı. Birinci fazda rıhtım boyu 350 metreydi, şimdi bu uzunluk 700 metreye ulaştı. Ege Bölgesi geçen yıl 1,4 milyon TEU konteyner hacmiyle kapattı. Bunun 800 bini Aliağa bölgesinden, geri kalanı İzmir Limanı’ndan sağlandı. Aliağa bölgesinin yüzde 25'i ise Petlim katkısından geldi. Petlim’in ikinci fazını tamamlayarak 1,4 milyon TEU kapasiteyle Ege Bölgesi büyüklüğünde bir kapasiteye ulaştık. Ticari hacmi sürekli büyüyen Ege bölgesinde önümüzdeki 5 yıl boyunca kapasite sorunu yaşanmayacağını düşünüyoruz."

Ege'nin ihracat ağırlıklı bir bölge olduğunu vurgulayan Çırakoğlu, terminalin Türk ihracatçısına daha rekabetçi bir destek sunduğunu da sözlerine ekledi.​

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Anahtar Kelimeler:
Ege Bölgesi ihracat PETLİM Petlim Genel Müdürü Doğan Çırakoğlu

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