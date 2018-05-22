Petrol arama ruhsat başvuruları

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) petrol aramak için 3 ayrı ruhsat başvurusunda bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, TPAO ilanda yalnızca pafta numaraları belirtilen 3 ayrı sahada petrol arama ruhsatı almak için Genel Müdürlüğe 11 Mayıs 2018'de başvurdu.
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