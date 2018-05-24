Petrol arama ruhsat başvuruları

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) petrol aramak için 3 ayrı ruhsat başvurusunda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO ilanda yalnızca pafta numaraları belirtilen 3 ayrı sahada petrol arama ruhsatı almak için Genel Müdürlüğe 16 Mayıs 2018'de başvurdu.

