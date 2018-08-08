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Petrol arama ruhsat başvuruları

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2018 09:40 | Son Güncelleme

Petrol arama ruhsat başvuruları

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) petrol aramak için 2 ayrı ruhsat başvurusunda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO ilanda yalnızca pafta numaraları belirtilen 2 ayrı sahada petrol arama ruhsatı almak için Genel Müdürlüğe 26 ve 27 Temmuz 2018 tarihlerinde başvurdu.

Ayrıca TPAO, Batman ve Siirt illerinin sınırları içerisindeki petrol işletme ruhsatlı iki sahanın genişletilmesi için de 19 Temmuz 2018 tarihinde başvuruda bulundu.

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