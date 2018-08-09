Petrol arama ruhsat başvuruları

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) petrol aramak için 2 ayrı ruhsat başvurusunda bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, TPAO ilanda yalnızca pafta numaraları belirtilen 2 ayrı sahada petrol arama ruhsatı almak için Genel Müdürlüğe 26 ve 27 Temmuz 2018 tarihlerinde başvurdu.
Ayrıca, TPAO, Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ ve Öz Oil Petrol Rafineri Madencilik İnşaat Ticaret Sanayi AŞ tarafından Siirt, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da petrol aramak için ayrı ayrı yapılan 3 ruhsat başvurusu Genel Müdürlük tarafından reddedildi.
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)
Vakıf Emeklilik, Otomatik BES’te yenilikçi hizmetleriyle dikkat çekiyor
Kredi kartında takibe alınanların sayıları azaldı
Goldman Sachs'dan Türk bankalarına kur uyarısı
Borsa İstanbul Genel Kurul'u 31 Ağustos'ta toplanacak
E-Ticaretin 9 Günlük Tatilden Beklentisi 1 Milyar TL
Edremit Körfezi'nde doluluk yüzde 100'e yaklaştı! Şimdiden yer kalmadı
Borsa haftaya düşüşle başladı
İçişleri Bakanlığı’ndan pasaport şerhi açıklaması
Son dakika! Ehliyet sınavında kağıt ve kalem dönemi sona erdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum