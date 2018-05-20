Petrol arama ruhsat başvurusu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), bir sahada petrol aramak için ruhsat başvurusunda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO, yalnızca pafta numarası belirtilen bir sahada petrol arama ruhsatı almak için Genel Müdürlüğe 9 Mayıs 2018'de başvurdu.

