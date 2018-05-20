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Petrol arama ruhsat başvurusu

FİNANS HABERLERİ  | 20.05.2018 09:49 | Son Güncelleme

Petrol arama ruhsat başvurusu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), bir sahada petrol aramak için ruhsat başvurusunda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO, yalnızca pafta numarası belirtilen bir sahada petrol arama ruhsatı almak için Genel Müdürlüğe 9 Mayıs 2018'de başvurdu.

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Anahtar Kelimeler:
petrol arama ruhsat başvurusu TPAO

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