Petrol arama ruhsat başvurusu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Tekirdağ'da petrol aramak için yaptığı ruhsat başvurusu kabul edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Tekirdağ'daki bir sahada petrol arama ruhsatı almak için yaptığı başvuru onaylanarak, 5 yıllığına lisans verilmesi uygun bulundu.

TPAO, yüzölçümü 12 bin 160 hektar olan sahada lisans alabilmek için 12 Aralık 2017 tarihinde başvurmuştu.

